"Nick odszedł [...] w otoczeniu kochającej rodziny. [...] Zaczynał na Broadwayu, a w ciągu ponad 60 lat pracy dostarczył wspaniałych występów w filmie i telewizji" - napisał John Lindstrom.

Pożegnanie Nicholasa Pryora

"Dla mnie był przede wszystkim przyjacielem. Jednym z najlepszych, jakich kiedykolwiek miałem. Był mentorem, doradcą, kimś zaufanym, a nawet kimś w rodzaju ojca — zresztą zagrał mojego tatę w 'General Hospital' i 'Port Charles'. I był jednym z najzabawniejszych ludzi, z którym miałem okazję spędzić czas przy butelce dobrego wina i wspaniałym posiłku. Będę za nim strasznie tęsknił, podobnie jak jego żona Christina, córka Stacey i dwójka wnucząt, Gus i Avril" - napisał Lindstrom.

Jego kariera trwała kilkadziesiąt lat. Nicholas Pryor zagrał w wielu uwielbianych przez widzów produkcjach filmowych i telewizyjnych. Zaczynał od ról w operach mydlanych, m.in. "Inny świat", "Love Is a Many Splendored Thing" czy "The Nurses".

Bogata filmografia Nicholasa Pryora

Nicholas Pryor chętnie grał w serialach. Wystąpił m.in. w tak przebojowych produkcjach jak np. "Na wschód od Edenu", "M*A*S*H*", "Domek na prerii", "Dynastia", "Beverly Hills 90210", "Nieustraszony", "Napisała: Morderstwo", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Doktor Quinn", "Ich pięcioro" czy "Falcon i Zimowy Żołnierz".

W bogatej filmografii Nicholasa Pryora są też takie produkcje jak "Omen II", "Ryzykowny interes", "Komora", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1", "Doktor Sen" czy "Halloween zabija".