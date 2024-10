Beata Olga Kowalska zamieściła w sieci wpis, w którym podzieliła się ze swoimi fanami informacją o stracie bardzo ważnej dla niej osoby. Aktorka znana m.in. z serialu "Ranczo" a także udziału w programie "Taniec z gwiazdami", który pozwolił jej przypomnieć o sobie widzom, wyznała, że zmarła jej ukochana mama.

Aktorka znana z serialu "Ranczo" straciła mamę

Wpis aktorki pojawił się chwilę przed północą we wtorek (1 października). Dziś odeszła moja Mama… Dołączyła do swoich ukochanych chłopaków. Mojego Taty i Brata. Podobno stajemy się dorośli, gdy tracimy oboje rodziców.... Wolałabym nie dorosnąć - napisała a do wpisu dodała czarno-białe zdjęcie.

Pod postem pojawiło się wiele wspierających i współczujących komentarzy. Informacja ta najwyraźniej zasmuciła fanów i przyjaciół aktorki. Kondolencje złożyli Beacie Oldze Kowalskiej m.in. Kasia Łaska oraz Jacek Jeschke.