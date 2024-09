Co ciekawe, w tym odcinku żadna z par nie dostała 40 punktów, choć niektórzy byli blisko. Na parkiecie zaprezentowali się: Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Michał Meyer i Klaudia Rąba, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke, Filip Lato i Julia Suryś, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Rafał Zawierucha i Daria Syta, Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin. Po raz pierwszy w historii programu uczestnicy wykonali taniec k-pop.

Majka Jeżowska na Dzikim Zachodzie

Pierwszy taniec to była wycieczka na Dziki Zachód. Majka Jeżowska tańczyła jak prawdziwa kowbojka. - Pachnie radością, miłością i optymizmem. Stopień trudności tego tańca mnie nie powalał, ale było bardzo ładnie - oceniła Iwona Pavlović. Wdała się później w dyskusję z Tomaszem Wygodą. - W tym tańcu wyglądasz fantastycznie jak Dolly Parton. Bardzo ładnie pracujesz nogami - stwierdził juror. - A ja powiem, że nie. Nogi Mai żyją własnym życiem - skontrowała "Czarna mamba". Włączyła się także Ewa Kasprzyk, mówiąc: Tego tańca uczą się dzieci w przedszkolu i to jest jeden z najłatwiejszych tańców, ale w widowisku i w wyrazie artystycznym byliście powyżej tego przedszkola. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk otrzymali w efekcie zaledwie 20 pkt.

Michał Meyer i argentyńskie tango

Michał Meyer i Kaudia Rąba zaprezentowała tango argentyńskie do utworu „Santa Maria” Gothan Project. Michał Meyer wspominał podróż do Porto i samotną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostella. Zrobił wtedy zdjęcie swojego pierwszego kroku i zrozumiał, że sama droga jest ważna, nie ma konkretnego celu.

Rafał Maserak: chciałbym rozwiać komentarze na temat moich okularów, w których pokazałem się już rano w „Halo tu Polsat”. Spokojnie mam tylko chore oko. Ale wszystko widzi. Ja kocham tango czym jestem starszy tym bardziej je kocham. Kiedyś byłem na warsztatach z tanga i zapytałem z jaką partnerka najlepiej się tańczy. Usłyszałem, że z najstarszą, bo ci wszystko wybaczy. Nie wiem czy młodsza ci wybaczy. Za mało było dynamiki ciała.

Iwona Pavlović: Ale pivota zrobił. Nie wybaczam ci. Wprowadziłeś nas w cudowną atmosferę ale nie zdominowałeś partnerki. I rytm był taki: raz, raz, żadnego przyspieszenia. To kto broni? Tomasz Wygoda: To był piękny klimat ale był do wypełnienia. Masz więcej siły w ciele niż to okazujesz. Bardzo forsujesz i dlatego jest twardo. Para numer 3 otrzymała 18 punktów.

Natalia Nykiel w Kolumbii

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke zabrali widzów do Kolumbii. Zatańczyli salsę w rytm "La Tortura" Shakiry. - Ta salsa nie była dla mnie torturą. Masz taki naturalny sposób kręcenia pupą — stwierdziła Ewa Kasprzyk. - W zeszłym tygodniu mówiłem, że za mało sensualności, a teraz cały płonę - zauważył z kolei Rafał Maserak. Jedno "ale" miała natomiast Iwona Pavlović. - W tańcu nie używasz kostek w swoich nogach, ale była dupka ruszająca, były biodra. Wbrew pozorom to bardzo ważne, bo większość nie tańczy biodrami - skwitowała. Ocena dla Natalii i Jacka to 25 pkt.

Filip Lato i Włochy

Mieszankę wybuchową zafundowali Julia i Filip. Ich krajem były Włochy, a tańcem - charleston. - Była energia, wolność, brawura, uśmiech. Wszystko utrzymane w świetnym rytmie, w świetnym tempie. To chcemy oglądać - podkreśliła Ewa Kasprzyk. - Cały obrazek fantastyczny, ale były naleciałości z jive'a - zauważył natomiast Rafał Maserak. Jurorzy przyznali 31 pkt.

Koreański pop Julii Żugaj

Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli k-pop do utworu „Dynamite” BTS. Julia Żugaj przypomniała zeszłoroczny wypad z dziadkami do Barcelony. Dziadkowie zawsze zabierali ją nad morze, teraz postanowiła się im odwdzięczyć i zabrała ich w podróż marzeń. Po raz pierwszy lecieli samolotem.

K-pop jest fuzja różnorodnych technik tanecznych. To było ładne, smaczne, mogłabym się przyczepić że nie do końca się zsynchronizowałaś z tancerzami ale może tak miało być - powiedziała Ivona Pavlović.

Ja akurat uwielbiam k-pop. Polecę slangiem koleżanki obok – ja nigdy nie tańczyłam ale dla mnie to było stylowe - stwierdził Rafał Maserak.

Tak jak Azja to centrum krzyżujących się kultur. Tak jak mówią, żeby nie ćwiczyć tylko tańczyć bo taniec wyzwala. A tu było dużo wyzwolenia - mówił Tomasz Wygoda. Para numer 4 otrzymała 36 punktów.

Fancja, tango i Filip Bobek

Do Francji swoim tangiem przenieśli Hania i Filip, którzy zauroczyli jurorów. - Była pasja, namiętność. Aktorsko tak grałeś jak do ostatniego rzędu - zwróciła się do Filipa Bobka Ewa Kasprzyk. - Filip, jestem zauroczona twoim tangiem. Jak mi wali serce jak tańczy gwiazda, to jet dobrze - dodała Iwona Pavlović. Było blisko maksymalnych not, skończyło się na 37 pkt.

Turecka wyprawa Vanessy Aleksander

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz pokazali sambę w rytm tureckiej muzyki. - Kocham muzykę turecką. Samba jest tańcem bardzo trudnym dla gwiazd do nauczenia. Ja ciebie już oceniam jako zawodową tancerkę i chcę zaznaczyć, że zatuszowaliście niektóre potknięcia - zauważył Rafał Maserak. Szybko wtrąciła się jednak Iwona Pavlović. - Nie zgodzę się, że zatuszowaliście. Wszystko było widać jak na dłoni. Gdyby nie kilka figur, mogłabym pomyśleć, że to cha-cha - powiedziała. Para otrzymała 33 pkt.

Rafał Zawierucha i bollywoodzki klimat

Taniec niczym z filmów Bollywood zaprezentowali Rafał Zawierucha i Daria Syta. - To było zjawiskowe, o była rozrywka. Właśnie tego chcemy w tym programie. Uśmiech, taniec, dynamika, wszystko było. (...) Pierwszy raz w historii programu mężczyzna wykonał tzw. spiralę śmierci. Zawsze to robią kobiety - podkreślił Rafał Maserak. Jurorzy przyznali Darii i Rafałowi 37 pkt. Indie albo się kocha albo nienawidzi. Ty zawarłeś wszystko, trzymając mudry, ręce w namaste to wszystko ma znaczenie - stwierdził Tomasz Wygoda.

Czeski klimat

Piotr Świerczewski i Izabela Skierska zaprezentowali quickstepa do czeskiego utworu "Jozin z bazin". — Wspaniały klimat. Zdecydowanie lepiej pracowały nogi, trzeba popracować nad górą - ocenił Tomasz Wygoda. Ocena dla pary to 28 pkt.

Piotr Świerczewski wspominał Francję. Grał tam w klubie ma francuskie obywatelstwo, tam urodziły się jego dzieci i tam zabrał wnuczkę Lily na wakacje. Lily pojawiła się tez w materiale, gdzie udzielała dziadkowi tanecznych wskazówek.

Maciej Zakościelny i Hawana

Maciej Zakoscielny i Sara Janicka zatańczyła cha-chę do piosenki „Havana” Camilli Cabello. Maciej Zakościelny również wspominał Francję. Kiedy miał 17 lat jeździł do Paryża z kuzynem i grał w metrze. Ta cha-cha była fantastyczna. Jedyna rada Macieju – prostuj te plecy - powiedział Rafał Maserak.

Rzeczywiście trochę plecy. Uważam że technicznie wszystko w punkt, praca nóg, bioder. Wprowadzacie inna jakość. Przestaję mieć ochotę szukać błędów. Magia, ja zazdrościłam Sarze, że z tobą tańczy. Czułam taki subtelny seks, ze smakiem - mówiła Iwona Pavlović. Para numer 12 uzyskała 34 punkty.

Polski klimat Anny-Marii Siekluckiej

W Polsce zostali Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin, którzy zatańczyli walca angielskiego. - Odnalazłam w tobie niewinność dziecka. Dziewczynki zagubionej, dającej się ponieść partnerowi - zauważyła Ewa Kasprzyk. - Były dwa potknięcia, mam wrażenie, że to wynikało jeszcze z nerwowości, ale to był wasz najlepszy taniec - podkreślił Tomasz Wygoda. Para otrzymała 33 pkt.

Kto odpadł?

Z programem pożegnali się Michał Meyer i Klaudia Rąba. Widzowie okazali się w swojej decyzji jednomyślni z jurorami. Rzeczywiście, para, która odpadła, zdobyła najmniej punktów sędziowskich w 3. odcinku 15. edycji "Tańca z gwiazdami".

W komentarzach w mediach społecznościowy fani programu narzekali na surowe i niskie oceny jurów w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami".

"Przecież te pary mają tylko tydzień na przygotowanie się do tańca. Oczywiście oprócz tego życie toczy się dalej, jurorzy przestańcie oceniać te pary, co do każdego szczegółu. To nie konkurs tańca" - grzmieli internauci.