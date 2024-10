Małgorzata Tomaszewska jest mamą dwójki dzieci. Jej syn Enzo ma już siedem lat, a córeczka Laura, która jest owocem nowego związku z Robertem, urodziła się w lutym 2024 r. Ostatnio dziennikarka pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Małgorzata Tomaszewska zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, na których pokazuje, jak spędza czas z dziećmi. Stara się być bardzo aktywną mamą, przy okazji próbuje wrócić do formy sprzed ciąży.

Małgorzata Tomaszewska ogłasza powrót

Była prowadząca "Pytania na śniadanie" zdradziła, że dzięki ćwiczeniom i zdrowej diecie osiągnęła już wagę sprzed narodzin córki. Teraz wzięła się ostro za rzeźbienie sylwetki.

"Wracam! Waga sprzed ciąży już jest, teraz czas na formę. Czyli była masa, będzie rzeźba. Czuję się ze sobą dobrze. Dlaczego? Bo jestem mamą dwójki fantastycznych dzieci! I jestem dla siebie łaskawa (a nie zawsze tak było). Laurka rośnie jak na drożdżach, a ja poczułam chęć zadbania o siebie i powrotu do sportowej sylwetki. Ciąża i macierzyństwo nie muszą oznaczać braku formy, prawda? Dla większej motywacji wrzucam trzy ostatnie zdjęcia -Tak było. I będzie! Trzymajcie kciuki" - napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie.

Okradziona Małgorzata Tomaszewska

Spokojne i radosne życie Małgorzaty Tomaszewskiej zostało zakłócone przez przykry incydent. Gwiazda poinformowała, że jej konto na TikToku zostało skradzione. Nie udało się go odzyskać, co oznacza, że Małgosia musi go stworzyć od zera.

"Jakiś czas temu moje konto na TokToku zostało skradzione. Nie udało się go odzyskać, więc zaczynamy od nowa" - napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie.