Waldemar wystąpił w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Początkowo wydawał się zauroczony Ewą. W finałowym odcinku wyszło na jaw, że ten związek należy do przeszłości. Waldemar zaskoczył wszystkich. Zaczął układać sobie życie z Dorotą. Dla widzów był to ogromny szok z uwagi na to, że rolnik początkowo odrzucił kobietę. Zakochani pokazali jednak, że połączyła ich prawdziwa miłość. Teraz urodziła im się córka.

Wspaniała nowina

Dumni rodzice udostępnili kadr z córką, który pojawił się na profilu programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych. "Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością. Na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina. Dorotko! Waldku! Gratulacje! Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program!" - napisano w podpisie postu na Instagramie. Fani są zachwyceni i płyną od nich gratulacje.

Syn Doroty podawał inne imię

Dorota i Waldemar mają już synów z poprzednich związków. Bohaterka programu "Rolnik szuka żony" wcześniej nie zdradzała daty porodu. W sieci pojawiły się jednak informacje na temat imienia dziewczynki. O tym, jak rzekomo będzie się nazywać, zdradził wcześniej syn Doroty. W trakcie jednej z transmisji na żywo chłopiec stwierdził, że jego siostra będzie nazywać się Wiktoria. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Prawdziwe imię dziewczynki do samego końca było tajemnicą.