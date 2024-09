Michał Chorosiński przez ostatnich kilka lat był dyrektorem artystycznym w Teatrze im Jaracza w Łodzi. Prywatnie to mąż Dominiki Chorosińskiej, czyli posłanki PiS. Małżeństwem są od 2002 roku.

Mąż Dominiki Chorosińskiej był dyrektorem teatru w Łodzi

Chorosińskiego można było oglądać m.in. w serialach"Adam i Ewa" Polsatu, czy jako Leszka Skalskiego w serialu TVP2 "M jak miłość". W 2022 roku aktor związał się z Teatrem im. Jaracza w Łodzi, gdzie pełnił funkcję dyrektora artystycznego. Jego angaż wzbudził kontrowersje. Wielu pracowników uważało, że był to wybór, który miał podłoże polityczne.

Przewodniczący aktorskich związków zawodowych w Teatrze Jaracza Mariusz Siudziński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podkreślał, że wybór nowego zastępcy dyrektora nastąpił w okresie wakacyjnym, gdy pracownicy teatru przebywają na urlopach. Za wyborem Michała Chorosińskiego na to stanowisko miała stać jego żona.

Michał Chorosiński odszedł ze stanowiska

Okazuje się, że teraz mąż posłanki PiS odchodzi ze stanowiska. Sam złożyłem wypowiedzenie, podałem się do dymisji pod koniec sierpnia i została ona przyjęta- powiedział w rozmowie z "Faktem". Nie zdradza jednak, dlaczego to zrobił. Czym zajmie się teraz po odejściu ze stanowiska?

Myślę o odpoczynku i podsumowaniu tego prawie dwuletniego okresu pracy, no i będę się zastanawiać co dalej. Mam dużo pomysłów, ale jeszcze nic skonkretyzowanego i sprecyzowanego. W najbliższym czasie muszę się jednak skupić na podomykaniu wszystkich rzeczy w Teatrze, by zostawić porządek w papierach - powiedział w rozmowie z "Faktem". Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi.