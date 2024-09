O Kubie Badachu zrobiło się głośno, gdy okazało się, że jest narzeczonym Aleksandry Kwaśniewskiej. Córka byłego prezydenta i muzyk zespołu "Poluzjanci" pobrali się 22 września 2012 roku. Obecnie piosenkarz jest jednym z bardziej cenionych artystów w Polsce. Jego kalendarz koncertowy jest wypełniony po brzegi.

Kuba Badach dał się namówić na fotel jurora "The Voice of Poland"

Obecnie Kuba Badach jest jurorem w programie "The Voice of Poland". Mimo, że namawiano go wiele razy do wzięcia udziału w show, dopiero teraz znalazł na to czas. Nie pamiętam, ale kilka podejść mieliśmy do tego tematu. Propozycja padła wreszcie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wielomiesięcznym - mówił w rozmowie z Dziennik.pl.

Do tej pory te próby zwerbowania mnie na fotel jurora były podejmowane dosyć późno. A ja czując odpowiedzialność za współtwórców sukcesów koncertowych, czyli muzyków, czując odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów a ja jestem z tej starej szkoły, dla której termin koncertu to jest świętość, zawsze uważałem, że to jest mój priorytet, to moje jeziorko. W tym momencie do kwietnia przyszłego roku mam wszystko ostro zaplanowane, ale okazało się, że to propozycje nagrań padają akurat w tych dwu, trzy dniowych przerwać, że da się je zaplanować - wyjaśniał Kuba Badach.

Kto jest ojcem Kuby Badacha? To właściciel znanej firmy

Poza tym, że piosenkarz jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, ma też znanego ojca. Nie bez powodu muzyk od wielu lat nazywany jest "księciem kefirów". Kuba pochodzi z Krasnegostawu (woj lubelskie). Ojcem artysty jest Tadeusz Badach, który jest właścicielem firmy produkującej popularne kefiry.

Czy Kuba przejmie kiedyś rodzinny biznes? Tego na razie nie wiadomo.