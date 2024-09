Mikołaj Roznerski, choć jest znanym i popularnym aktorem, nie mówi wiele o swoim życiu prywatnym. Stara się zachowywać je dla siebie. Znany m.in. z serialu "M jak miłość" aktor ma 13-letniego syna Antka. To owoc jego związku z Martą Juras.

Reklama

Mikołaj Roznerski o wychowaniu syna. Tego go uczy

Mimo, że obydwoje nie są już parą od wielu lat, w zgodzie wychowują nastolatka i mają przyjacielskiej relacje. Mikołaj Roznerski dba o to, by jego syn nie był na tzw. świeczniku i chroni jego wizerunek. Chętnie jednak mówi o tym, jak wychowuje swoją pociechę i czego go uczy. W wywiadzie dla "Faktu", którego udzielił dwa lata temu Roznerski wyznał, że chce mu przekazać "konkretną wiedzę" o życiu.

Pokazać, co jest ważne, dobre i istotne. Tak wychowywał mnie mój tata. Tata dał mi taką męską siłę, a ja teraz chcę to przekazać Antkowi, który zawsze może liczyć na wsparcie z mojej strony - stwierdził aktor.

Czy syn aktora "M jak miłość" chodzi na religię?

W najnowszym wywiadzie Roznerski został zapytany o to, czy jego syn będzie chodził na lekcje religii. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to wspólny wybór Antka i jego rodziców.

Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy - stwierdził w rozmowie z Shownews.pl.