Wojciech Szczęsny i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna ponownie zostali rodzicami 3 lipca tego roku. Tym razem doczekali się córki, która otrzymała imię Noelia. To drugie dziecko polskiego bramkarza i piosenkarki. 30 czerwca 2018 roku urodził się ich syn Liam. O tym, że spodziewają się kolejnego potomka para poinformowała w marcu, a jakiś czas później rodzice zdradzili płeć dziecka.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny wrócił do kraju po tym jak reprezentacja Polski zakończyła udział w Euro 2024 na fazie grupowej. Bramkarz był na boisku w dwóch pierwszych meczach, a w spotkaniu z Francją między słupkami zastąpił go Łukasz Skorupski. Bramkarz rozstał się także, za porozumieniem stron, z Juventusem Turyn, w którego barwach grał ostatnio. 34-letni bramkarz ma na swoim koncie Trzynaście meczów na sześciu wielkich turniejach, 22 wpuszczone gole, trzy spotkania bez straty bramki.

Gdzie mieszkają Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny?

Niedawno Marina Łuczenko-Szczęsna wrzuciła do sieci wideo z podpisem "My whole world", czyli "mój cały świat". Na nagraniu widzimy synka Liama, córeczkę Noelię oraz Wojciecha Szczęsnego. A w tle morze i piękny zachód słońca.

Rodzina spędza wspólnie beztroskie chwile na plaży. Gdzie konkretnie? Jest to hiszpańska Marbella, czyli urokliwe miasto położone na południu kraju. Nie jest tajemnicą, że Szczęśni inwestują w nieruchomości i mają swoją luksusową posiadłość również w tym słonecznym zakątku.

Marina Łuczenko-Szczęsna na początku lutego 2022 r. pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym domem. Była jednak nieco tajemnicza, bo początkowo nie chciała zdradzić, gdzie znajduje się posiadłość. Z udostępnianych materiałów można było wnioskować, że urocza willa z widokiem na morze znajduje się w jakimś ciepłym kraju. Po kilku miesiącach piosenkarka wyjawiła, że ona i Wojciech Szczęsny zamieszkali w Hiszpanii. Od tamtego czasu co jakiś czas chwali się ujęciami, na których widać, jak wygląda wnętrze domu, ale nie tylko.

Wojciech Szczęsny i jego żona od wielu lat dzielą swoje życie między różne kraje. Głównym powodem były zawodowe zobowiązania bramkarza, który ostatnio grał we włoskim klubie Juventus. W związku z tym para dużo czasu spędzała w Turynie, ale nie tylko. Regularnie odwiedzała również Polskę.

Jedną z rzeczy, która od razu rzuca się w oczy w domu piłkarza i piosenkarki jest z pewnością basen. To właśnie na jego tle zapozowała cała rodzina, kiedy ogłaszała, że pojawi się w niej kolejne dziecko.

Wnętrza hiszpańskiej willi Szczęsnych są jasne i przestronne. Przez ogromne okna wpada mnóstwo światła. Pomieszczenia utrzymane są w nowoczesnej stylistyce. Dużo tu bieli i szarości.

Historia Mariny i Wojtka

"Mój mąż zrobił wspaniałą karierę piłkarską, jest uwielbiany i szanowany. To dla mnie niesamowita radość i duma, że ojciec moich dzieci jest tak ceniony, więc mogę być WAG, absolutnie nic mi to nie odbiera i nie sprawia, że czuję się gorsza" - mówiła Marina Łuczenko-Szczęsna w niedawnym wywiadzie. Swojego ukochanego poznała wiele lat temu. Wojciech Szczęsny wypatrzył jej zdjęcie w internecie i od razu mu się spodobała.

W mediach pojawiały się informacje, że wokalistka nie chciała spotykać się z bramkarzem. Sama zainteresowana jednak zaprzeczyła. "To wymysły, które krążą w mediach. Komuś widocznie była potrzebna taka plotka, bo nie miał w tym momencie o czym pisać. Po prostu Wojtek pierwszy zadzwonił – to on mnie znalazł i zabiegał o kontakt, mieszkałam wtedy w Ameryce" – opowiadała Marina Łuczenko w rozmowie z "Vivą!".

21 maja 2016 roku Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny złożyli sobie przysięgę małżeńską. Piosenkarka i bramkarz wzięli ślub w na przedmieściach Aten, gdzie specjalnie dla pary młodej zaśpiewał brytyjski artysta James Arthur.