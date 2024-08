Viki Gabor ma już 17 lat. Piosenkarka zaczęła śpiewać i występować na scenie, gdy była małą dziewczynką. Wzięła udział w programie Eurowizja Junior oraz "The Voice Kids". Viki ma na swoim koncie także trzy albumy. Ostatni ukazał się w 2024 roku.

Viki Gabor skrytykowana przez internautów. Poszło o makijaż

Poza tym, że występuje na scenie, Viki Gabor jest również aktywna w mediach społecznościowych. Do sieci regularnie wrzuca nagrania i zdjęcia z podróży, czy koncertów. Często zamieszcza także posty, na których widać, jak eksperymentuje ze swoim wizerunkiem.

Właśnie zamieściła zdjęcie, na którym pozuje w dosyć mocnym makijażu i z burzą loków. Viki Gabor ma mocno pomalowane usta, sztuczne rzęsy. Niektórym trudno było rozpoznać, że to ona.

Nie chcę być niemiła, ale wyglądasz tu jakbyś miała 30 plus lat, mega cię postarza taki makijaż - stwierdziła jedna z fanek. Zamiast robić sobie ładny delikatny rozświetlający makijaż, żeby tylko podkreślić swoją urodę... to niestety robisz sobie krzywdę i postarzasz się o jakieś 10 lat, O matko Viki czemu to zrobiłaś a miałaś takie piękne czesne włosy mam nadzieję że to peruka - pisały inne internautki.

Tak Viki Gabor reaguje na krytykę swojego wyglądu

W naszym programie "Kawka z…" Viki Gabor przyznała, że dziwi ją krytyka na temat jej stylu ubierania się i makijażu. Niektórzy zatrzymali się na 10-letniej Viki, co jest dla mnie trochę dziwne, bo myślę, że niektóre osoby w moim wieku się gorzej ubierają i gorzej malują. Myślę, że w tym, co ja robię nie ma kontrowersji, wszystko jest zakryte, nic nie jest odkryte - powiedziała.

Myślę, że makijaż jest jedną z normalniejszych rzeczy teraz. Myślę, że to nie powinien być żaden problem - dodaje.