Za każdym razem gdy opowiadamy tę historię to ludzie otwierają oczy bardzo szeroko. Zastanawiają się, jak to jest możliwe, że dwie osoby z zupełnie innych światów Kalina Jędrusik, Stanisław Dygat artyści, bohema warszawska, bohaterowie masowej wyobraźni i mała Ola Wierzbicka, której mama pracowała na trzy zmiany. Nie dość, że te dwa życia się spotkały, to jeszcze się na zawsze, bo Kalina zmarła na rękach pani Oli, ze sobą zlepił - mówi w Kawce z… Mikołaj Milcke, współautor książki "Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru".

Nieznana historia z życia Kaliny Jędrusik. W to angażowała się aktorka

Barwne życie aktorki do dzisiaj wzbudza zaciekawienie. Aktorka znana m.in. z Kabaretu Starszych Panów, czy takich filmów jak "Jowita", "Ziemia obiecana", czy "Jutro premiera" uchodziła za seksbombę czasów PRL.

Wzruszyła mnie historia pewnego zdjęcia, które mamy w książce. Zdjęcia zrobionego w 1981 roku na lotnisku w Nowym Jorku, kiedy Kalinę zastał tam stan wojenny. Choć mogła zostać wróciła do Polski. Widać na nim i smutek, i strach i lęk i nadzieję. Wszystko jest na tym zdjęciu. Nie wiedziałem, że Kalina była zaangażowana w działania Solidarności, działalność opozycyjną - mówi w Kawce z….Mikołaj Milcke.

Uchodziła za skandalistkę PRL. Prawdy i mity na temat Kaliny Jędrusik

Aleksandra Wierzbicka i Kalina Jędrusik znały się ponad ćwierć wieku. To o niej Jędrusik mówiła "córka". To w jej ramionach zmarła. To ona znała aktorkę, piosenkarkę i ikonę PRL-u jak nikt inny. I to ona rzuca zupełnie nowe światło na barwne życie Kaliny Jędrusik.

Bardzo się oburzyłam, bo w filmie jest taka scena, jak ona z okna krzyczy. Zrobiono z niej patologię, nie wiem skąd osoba, która pisała scenariusz wzięła taką historię. To w ogóle nie jest film o Kalinie - mówi Aleksandra Wierzbicka o filmie "Bo we mnie jest seks", który powstał dosyć niedawno i w którym w postać aktorki wcieliła się Maria Dębska.

Jakie jeszcze mity i legendy, które powstały po śmierci Jędrusik, obalają Aleksandra Wierzbicka i Mikołaj Milcke? Co z kolei jest prawdą o aktorce? Zapraszamy do oglądania "Kawki z…"