Top Of The Top Sopot Festival potrwa cztery dni - od 19 do 22 sierpnia. Pierwszy wieczór to koncert pod hasłem "Gorączka sopockiej nocy". Imprezę poprowadził znany i lubiany duet Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Jacy artyści zaprezentowali się na słynnej scenie Opery Leśnej? To m.in. Natalia Nykiel, Sarsa, Lanberry, Bovska, ale też zespół Lady Pank, Wilki czy Blue Café.

Reklama

Popis wokalny dała również Sylwia Grzeszczak, która w ostatnim czasie intensywnie koncertuje. Warto też wspomnieć, że jej wakacyjny hit "och i ach" podśpiewuje aktualnie cała Polska. Wszyscy mówią o jej kreacji. Sylwia Grzeszczak postawiła na żółtą sukienkę mini na ramiączkach i z głębokim dekoltem. Spod prześwitującego materiału wyzierał cielisty gorset. Efekt? Imitacja "nagiej" sukienki pokrytej koralikami i koronkami z kwiatowym motywem przewodnim. Ale na tym nie koniec. Były też frędzle przyszyte tylko po jednej stronie sukienki.

Nowy artystyczny związek Sylwii Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak opublikowała tajemnicze zdjęcie na Instagramie, na którym trzyma za rękę pewnego mężczyznę. Internauci połączyli kropki i już wszystko wiedzą - autorka przeboju "och i ach" zapowiada nową piosenkę z pewnym artystą.

Sylwia Grzeszczak i tajemniczy mężczyzna

Niedawno wiele się plotkowało o nowej partnerce Libera, z którą spędzał romantyczny czas w Sopocie. Sylwia Grzeszczak nie skomentowała tych doniesień. Jest skupiona na swojej muzyce. Z raperem stanęła na ślubnym kobiercu w 2014 roku. Para ogłosiła rozwód we wrześniu 2023 r. Co ciekawe, dalej wspólnie pracują nad utworami. Liber jest współtwórcą nowego przeboju piosenkarki "och i ach", który podbił największe rozgłośnie radiowe w Polsce.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

16 sierpnia piosenkarka udostępniła na swoim Instagramie tajemnicze zdjęcie, na którym trzyma się za rękę z pewnym mężczyzną. Teraz już wszystko wiadomo. Sylwia Grzeszczak i Smolasty nagrali razem utwór „Połowa mnie”, który jest już dostępny w serwisach streamingowych.

OBSERWUJ nas na WhatsApp