Rodzina dziennikarza w ostatnich dniach pogrążyła się w żałobie. W wieku 99 lat zmarła ciotka Macieja Orłosia, Halina Mackiewicz. "Zmarła moja ciotka Halina Mackiewicz, córka wybitnego pisarza Józefa Mackiewicza. Miała 99 lat. R.I.P" - napisał na portalu X.

Reklama

Halina Mackiewicz była córką dziennikarza i publicysty, Józefa Mackiewicza. Pisarz nie krył swoich antykomunistycznych poglądów, przez co jego twórczość w PRL-u była objęta zakazem cenzorskim. Halina Mackiewicz do końca życia dbała o spuściznę po ojcu. Niedawno przekazała swoje archiwum do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Szlachetny gest Haliny Mackiewicz

Szlachetny gest Mackiewicz skomentował ojciec Macieje Orłosia, Kazimierz Orłoś. "Bardzo dobrze, że prywatne archiwum mojej kuzynki Haliny Mackiewicz, córki Józefa Mackiewicza, który był bratem mojej matki, trafiło do Biblioteki Narodowej. Halina Mackiewicz chciała, żeby listy, pamiątki i dokumenty były dostępne dla wszystkich zainteresowanych twórczością jej ojca i Barbary Toporskiej" - cytuje słowa pisarza Biblioteka Narodowa na stornie Bn.org.pl.

Kariera Macieja Orłosia

Maciej Orłoś swoją karierę zawodową początkowo związał z aktorstwem. Po ukończeniu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, grał na stołecznych scenach: w Teatrze Nowym, Teatrze Ateneum i Teatrze Popularnym. Od 15 stycznia 1991 roku zaczął prowadzić "Teleexpress". Z programem był związany do końca sierpnia 2016 roku. Do "Teleexpressu" wrócił 4 stycznia 2024 roku.

OBSERWUJ nas na WhatsApp