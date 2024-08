Synowa Violetty Villas twierdzi, że film o jej teściowej może wejść do produkcji na początku 2025 r. Jak zwykle, wszystko rozbija się o pieniądze. Nie zgromadzono jeszcze wszystkich funduszy potrzebnych, by zaczęły się zdjęcia do produkcji pt. "Dzięcioła i Violetta". Małgorzata Gospodarek napisała scenariusz razem z reżyserkąKaroliną Bielawską. Wiadomo też już, kto zagra rolę diwy.