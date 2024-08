Marta Lech-Maciejewska to popularna influencerka i bizneswoman. W Polsat Café prowadzi programy "Drugie życie sukien ślubnych" oraz "Znalazłam męża za granicą". Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch chłopców. Teraz poruszyła wszystkich wyznaniem. Jest chora.

Marta Lech-Maciejewska o raku

O tym, że ma raka, dowiedziała się przed miesiącem, choć guza wyryto dobrych kilka lat temu. Lekarze jednak nie pogłębiali diagnostyki, aż okazało się, że zmiana ma charakter złośliwy. "

"No dobra. Miejmy to za sobą… Tak właśnie wygląda teraz moja rzeczywistość. Jest w niej dużo nowych rzeczy, których się uczę. Przeszłam już prawie wszystkie etapy traumy. Ten z początkowy z wyparciem był najfajniejszy" - swój wpis na Instagramie.

Apel Marty Lech-Maciejewskiej

"Bądźcie dociekliwi. Dbajcie o swoje zdrowie, dopytujcie i nie odpuszczajcie. W moim przypadku guz, który okazał się tak wrednym przeciwnikiem, rośnie we mnie od 8 lat… Tak dobrze czytacie: 8 LAT! Po raz pierwszy na USG został opisany w 2016 roku i zbagatelizowany. Nie przeze mnie. Przez lekarzy. Dopiero w tym roku nowa lekarka po USG wysłała mnie na biopsję. Czasu nie cofnę, ale Was mogę przestrzec" - wyjaśniła.

Gwiazda Polsat Café o walce z chorobą

Influencerka jest w trakcie leczenia onkologicznego. "Jestem silna as f*ck. Gdybyście jeszcze 2 miesiące temu zapytali mnie, jak zniosłabym wiadomość o złośliwym nowotworze to pewnie powiedziałabym, że rozpadłabym się na kawałki. Ale tak się nie stało. Żyję, pracuję, płaczę i śmieję się. Kocham, mam marzenia i pragnienia". Gwiazdę Polsat Café w walce z chorobą wspiera mąż. "Jak skała. Zawsze gotowy, by mocno mnie przytulić, kiedy zaczynam odpływać w bezkres lęku i smutku. To prawdziwy test dla naszej relacji. A pisząc te słowa łzy kąpią mi na telefon" - napisała Lech-Maciejewska.

Płyną życzenia zdrowia

Pod jej postem posypały się życzenia zdrowia i słowa otuchy. W komentarzach o swoim wsparciu zapewniają ją m.in. koleżanki z show-biznesu. Wśród nich są: Maja Bohosiewicz, Olga Kalicka, Kamila Szczawińska, Alicja Janosz, Kinga Zawodnik i Beata Sadowska. Marta Lech-Maciejewska odpowiedziała na ich aktywność, ujawniając jednocześnie, co dalej z jej zawodową aktywnością.

