Renata Przemyk wydała niedawno nową płytę zatytułowaną "Vera to ja". To autorski projekt etniczny składający się z 13 utworów inspirowanych prawdziwą naturą kobiety.

"Vera jest kobietą ponadczasową, różnorodną, pełną emocji, jasną i wielobarwną. Z natury czerpie siłę i mądrość jak przetrwać w każdych warunkach, jak ochronić bliskich, jak kochać i żyć w pełni - pisze na okładce swojej płyty Renata Przemyk.

Renata Przemyk wyznaje: Długie lata byłam nieśmiała, nie wierzyłam w siebie

W "Kawce z…" Renata Przemyk wyznaje, że długie lata pracowała na ten wizerunek "silnej kobiety", ale jak mówi robiła to nieświadomie.

Długie lata byłam nieśmiała, nie wierzyłam w siebie na tyle, że jak wchodziłam na scenę czułam, że we mnie wstępuje nadludzka moc, nie byłam wyluzowana - mówi.

Piosenkarka wspomina swoje dzieciństwo

Śmieje się, że "jest introwertykiem po terapii". Dziś potrafi o tym rozmawiać.

Ja byłam wychowywana w takim bardzo skromnym, religijnym domu. Mama zwłaszcza taka była. Ta skromność była czasem aż przesadna. Z perspektywy czasu widzę, że mama nie umiała przekazać mi bardzo wielu rzeczy. To, że ciało jest dobre, że to co się z nim dzieje, że to wszystko jest naturalne-wyznaje Renata Przemyk.

Wspomina, że często słyszała, że "kto sam siebie chwali, to już odebrał swoją nagrodę".

Nie byłam domową artystką. W przedszkolu byłam uczona śpiewu, tańca, recytacji. Byłam zachwycona, że przyjdę do domu i to wszystko zaśpiewam, opowiem a niebyło aplauzu. Rodzice chcieli mieć święty spokój - opowiada.

Renata Przemyk adoptowała córkę. "Nie da się zmusić nikogo do miłości"

Renata Przemyk zdecydowała się na samodzielne macierzyństwo. Swoją córkę Klarę zaadoptowała. Jak mówi nie widziała siebie wówczas u boku żadnego mężczyzny.

Nie da się zmusić nikogo do miłości. Nie da się tego zaaranżować, wyprodukować, to nie jest układ - mówi w "Kawce z…".

To się nie wydarzyło a nagle okazało się, że jest cień szansy, że ja mogę adoptować a miałam w sobie bardzo dużo miejsca na miłość, za którą tęskniłam. To się potoczyło trochę w innej kolejności- wyznaje.

Jak wyglądało jej dzieciństwo i odkrywanie swojej kobiecości? Jaka jest jej córka, czyli Klara? Jakie konsekwencje poniosła, gdy zbojkotowała Nagrodę Mediów Publicznych?

O tym wszystkim Renata Przemyk opowiada w "Kawce z…". Zapraszamy do obejrzenia.