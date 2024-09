"Ballada o cyckach", "Zegarek", czy "Bez twoich wad” to tylko kilka utworów Wojtka Szumańskiego, które na YouTube zgromadziły milionową publiczność.

Tym utworem Wojtek Szumański zdobył popularność w sieci

W jego repertuarze znajdziemy także piosenki poetyckie, melancholijne czy satyryczne. Teledyski Wojtka na YouTube wygenerowały łącznie ponad 70 milionów wyświetleń. W 2023 roku Wojtek z zespołem wystąpił między innymi na festiwalu Pol’And’Rock. Wojtek Szumański porywa naturalnością, a jego teksty opowiadają historie lekkie, ale ważne, często zabawne, ale chwytające za serce. Teraz na rynku ukazała się jego nowa płyta "Kołowrotek".

"Ballada o cyckach", którą zrobił furorę w sieci dziesięć lat temu, dziś ma ponad 11 mln odsłon.

Dlaczego dziś Wojtek Szumański nie napisałby "Ballady o cyckach"?

To było zaskakujące. Faktycznie większa ilość osób zapoznała się z moją twórczością dzięki "Balladzie o cyckach". Nie robiłem tego, by zyskać popularność. To był taki muzyczny żart, który zrobił się popularny - mówi Wojtek Szumański. Przyznaje, że dziś ten utwór, by nie powstał.

Dzisiaj bym jej nie nagrał, bo inny typ piosenek tworzę. Wciąż ją jednak lubię. Cieszy mnie zwłaszcza na koncertach, gdy widzę uśmiechniętych ludzi, którzy ją śpiewają. Ten utwór jest bardzo kulturalny, choć jest zaczepny i na konkretny temat. W tym tkwi sukces tego utworu - wyjaśnia artysta.

Kawka z…Wojtkiem Szumańskim. O tym opowiada artysta

Piosenka okazała się nie tylko muzyczny żartem, co została wykorzystana w słusznej sprawie. Jakiej? Jak zmieniła się twórczość Wojtka Szumańskiego od czasu jej powstania? Jakie gatunki muzyczne go kręcą i kogo na polskiej scenie muzycznej ceni? Jakie wspomnienie z dzieciństwa ma z zespołem Perfect i Grzegorzem Markowskim? O tym Wojtek Szumański opowiada w najnowszym odcinku Kawki z…