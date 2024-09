Wiktor Waligóra został zauważony właśnie dzięki coverom znanych utworów, które nagrywał i publikował w sieci. Współpracował z Natalią Przybysz i Dawidem Tyszkowskim, którzy dostrzegli jego talent. Można go było zobaczyć na Męskim Graniu w ramach projektu Wodecki Twist, jak też z orkiestrą Miuosha.

Wiktor Waligóra debiutuje płytą "Czekam na świt"

Gdy pracował nad swoją debiutancką płytą "Czekam na świt" przygotowywał się do matury. Już niebawem rozpocznie studia na specjalizacji edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stwierdziłem, że może studiowanie polonistyki jakoś pomoże mi w dokulturnieniu się i może to jakoś zaprocentuje w przyszłych moich tekstach - mówi w Kawce z…

Przyznaje, że miesiące przed wydaniem płyty i maturą to był "hard core". Dużo wyjazdów, uczenia się w pociągach. Wszystko się udało. Rodzice byli trochę zestresowani, ja tak samo, że to nie wyjdzie, ale udało się to dowieźć, również dzięki nim - przyznaje.

Wiktor Waligóra dał się poznać dzięki projektowi Wodecki Twist

O swojej szybkim, ale przede wszystkim mocnym debiucie mówi jako o "naturalnej progresji". Stwierdziłem, że już może czas coś swojego przedstawiać a nie tylko covery. To był proces, to się stało wcześnie, ale może dobrze, że tak wcześnie - uważa.

Przyznaje, że gdyby nie projekt Wodecki Twist i piosenka "Nad wszystko uśmiech Twój", która ma 4 mln odsłon w sieci, nie byłby tu, gdzie jest. Łut szczęścia sprawił, że dzisiaj i ta płyta okazała się faktem, i cały mój poprzedni rok wyglądał, jak wyglądał, bo gdyby nie Wodecki i ta piosenka, to wciąż bym sobie siedział w pokoju i coverował piosenki - mówi.

Wiktor Waligóra w Kawce z… ujawnia swoje muzyczne sekrety

Największe spełnienie muzyka, że wychodzi przed ludzi, którzy chcą tam być, chcą go posłuchać i chcą się dobrze bawić bardzo lubię to uczucie, nie ma chyba drugiego takiego- uważa.

Jaka jest jego nowa płyta "Czekam na świt"? Kogo ze starej muzycznej polskiej gwardii uważa za inspirację? Dlaczego jego zdaniem piosenki Zbigniewa Wodeckiego wciąż są chętnie słuchane i interpretowane? I jak reaguje, gdy słyszy, że ktoś nazywa go "nową nadzieją polskiej muzyki"? O tym Wiktor Waligóra opowiada w Kawce z…