Polscy fani Taylor Swift z niecierpliwością oczekują na jej trzy występy. Koncerty gwiazdy zaplanowane są na 1,2 i 3 sierpnia na PGE Narodowym.

Fani Taylor Swift już pod Stadionem Narodowym

Ci, którzy kupili bilety i chcą ją zobaczyć na żywo okupują miejsce jej występów już od wczesnych godzin porannych. Jak donoszą media pierwsi fani Taylor pojawili się już ok. 4.45. Wszystko po to, by zająć jak najlepsze miejsca.

Dzień wcześniej, czyli 31 lipca można ich było zobaczyć przed merchem, czyli oficjalnym sklepem z gadżetami z podobizną artystki.

Czy Taylor Swift jest już w Polsce?

Okazuje się, że Taylor Swift jest w Polsce już od 31 lipca. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać lądujący samolot. "Cześć Taylor. Taylor Swift w Polsce" - napisał na nagraniu.

Internauci nie kryli zaskoczenia. Część z nich wątpi, czy to na pewno samolot ich idolki.

Jak coś to przyleciała o 13:49, tylko nie ma nigdzie tego napisanego, bo jej samolot jest utajniony; Jet był widoczny na radarze. Taylor nie ma nic do gadania, czy ma być widoczny, czy nie, ona nie zarządza przestrzenią powietrzną - pisali fani gwiazdy.