Dziennikarka w wywiadach otwarcie opowiadała, że rozwód był dla niej wielką traumą. Udało jej się jednak podnieść po trudnych doświadczeniach.

Katarzyna Bosacka o zmianach w życiu

W rozmowie z Anną Senkarą i Sandrą Hajduk w "Dzień dobry wakacje" Katarzyna Bosacka podkreśliła, że dzieląc się swoimi porozwodowymi przeżyciami, chciała wesprzeć kobiety w trudnej sytuacji życiowej.

Po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku w moim życiu, zostałam dosłownie zalana listami od kobiet i mężczyzn w podobnej sytuacji. Albo dopiero co to przechodzili, albo stoją gdzieś na rozstaju dróg i muszą podjąć decyzję, albo to się w tej chwili dzieje, bo wiedzą, że są zdradzani czy oszukiwani przez partnera, partnerkę. Pomyślałam, że ten rok to taka klamra, którą mogę zamknąć to, co się wydarzyło wtedy. Muszę powiedzieć, że jestem już w zupełnie innym miejscu. Ten rok dał mi ogromną siłę- powiedziała.

Katarzyna Bosacka o szukaniu pomocy po rozwodzie

Dziennikarka otwarcie przyznaje, że poszła po pomoc do psychiatry. My o tym nie mówimy jasno, ale przecież kiedy boli nas ząb, to idziemy do dentysty, a wtedy, kiedy boli nas dusza, jesteśmy po stracie czy to partnera, czy po śmierci kogoś bliskiego, to też powinniśmy udać się do odpowiedniej osoby - stwierdziła Katarzyna Bosacka.

Poszłam gdzieś po sześciu tygodniach, tak że dość szybko stanęłam na nogi (...) To była pierwsza rzecz, którą zrobiłam. Druga rzecz, która też jest niesłychanie ważna, to takie zamknięcie tego tematu. Niepatrzenie w przeszłość i niegrzebanie w dołku - opowiadała.

Katarzyna Bosacka o nowym partnerze

Gospodynie "Dzień dobry wakacje" w pewnym momencie zapytały wprost, czy dziennikarka jest w nowym związku. Nie mogę powiedzieć tak do końca, ale tak, jest. Jest dobrze. Tak bym powiedziała - odpowiedziała bez wahania Katarzyna Bosacka.

Mamy nadzieję, że lubi zdrowie jedzenie w każdym razie - stwierdziła Anna Senkara. No musi chyba - powiedziała Bosacka.