Pikantne zdjęcia, prywatne treści i duże zarobki - tak mówi się o platformie OnlyFans. Treści publikują tam bezpruderyjne co najmniej influencerki. Przyznaje się do tego np. Fagata. Okazuje się, że to nie tylko gwiazdy social mediów decydują się na taki zarobek. O swojej przygodzie z OnlyFans opowiedział brytyjski olimpijczyk, Jack Laugher.

Olimpijczyk na OnlyFans

Jack Laugher, uczestnik tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu i mistrz olimpijski w skokach do wody, opowiedział brytyjskiemu tabloidowi o swojej przygodzie z OnlyFans.

"Mam coś, czego ludzie chcą i chętnie na tym zarobię. Nie obchodzi mnie, co ktoś o tym myśli. Podejmowałem inne poboczne zajęcia, robiłem kalendarze jako model bielizny. Robiłem to i inne rzeczy, żeby po prostu zarobić trochę więcej gotówki" - mówi Jack Laugher w rozmowie z "The Sun".

Sport przynosi Laugherowi zbyt małe dochody

Choć Jack Laugher jest utytułowanym sportowcem, jego zarobki wcale nie są imponujące. "Podobnie jak w przypadku większości sportów olimpijskich, na nurkowaniu nie można zarobić dużo pieniędzy" - wyznaje Jack Laugher. Według niego wielu sportowców musi dorabiać, aby utrzymać się na powierzchni.