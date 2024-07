Anita Włodarczyk trenuje w Arłamowie i przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska młociarka znajduje też czas na relaks. Na nagraniu wrzuconym do mediów społecznościowych nieoczekiwanie zwróciła się do Moniki Olejnik. Miała dla niej jedno zadanie. Dziennikarka podjęła rzuconą jej rękawicę. Nagraniem pochwaliła się w mediach społecznościowych.