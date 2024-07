Zespół Perfect przez lata był obecny na polskiej scenie muzycznej. Piosenki takie jak "Autobiografia", "Chcemy być sobą", czy "Nie płacz Ewka" zna prawie każdy. Ostatni raz zespół wystąpił 14 lutego 2020 roku na warszawskim Torwarze.

Grzegorz Markowski zrezygnował z kariery

Choć muzycy planowali trasę z okazji 40-lecia swojego istnienia, niestety musieli ją odwołać ze względu na pandemię. Potem media obiegła wieść, że Grzegorz Markowski na dobre rezygnuje z występów i żegna się ze sceną. Nie udało nam się Grzegorza przekonać do zmiany decyzji. Tak widocznie musiało być - powiedział w rozmowie z Interią gitarzysta Perfectu Dariusz Kozakiewicz.

W 2022 roku zmarł Piotr Szkudelski, perkusista zespołu. Rok później Markowski zrobił jednak wyjątek dla przyjaciela Jurka Oliwy i zagrał z kolegami w charytatywnym koncercie ku jego pamięci.

To on zastąpi Grzegorza Markowskiego w nowym zespole Perfect Gold

Mimo, że lider Perfectu nie chce zmienić swojego zdania i nadal nie zamierza występować, jego koledzy chcą na scenę wrócić. W 2022 r. muzycy powiązani z Perfectem (Jacek Krzaklewski, Ryszard Sygitowicz i Mietek Jurecki) stworzyli zespół Perfect & Adrenalina. Ten drugi człon nazwy zespołu nawiązuje do tytułu piosenki z albumu "Jestem", a także nazwy fan klubu grupy.

W składzie zespołu pojawił się także Bartosz "Bratek" Wójcik, Krzysztof Żurek, perkusista zespołu Jacka Dewódzkiego (ex-Dżem) Revolucja i wokalista Piotr Skóra. Okazuje się, że piosenkarz został osobiście zaproszony przez Markowskiego na scenę podczas jednego z koncertów Perfectu. Po raz pierwszy "nowy" Perfect zagrał w czerwcu 2023 roku. Powstała także nowa piosenka "Naiwny sen" do słów Bogdana Olewicza. Do składu dołączyła kolejna osoba a jest nią wieloletni basista grupy, czyli Piotr Urbanek. Zespół nosi także nową nazwę, czyli Perfect Gold. Koncerty mają odbyć się we wrześniu 2024 roku.