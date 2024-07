Maciej Zakościelny już od dwóch dekad jest ulubieńcem publiczności. Ogromną popularność zdobył dzięki roli w komedii romantycznej pt. "Tylko mnie kochaj". Zagrał też m.in. w serialu "Czas honoru" oraz w filmach z serii "Kogel-mogel".

Kilka miesięcy temu Maciej Zakościelny skończył 44 lata. Aktor przez 10 lat był w związku z Pauliną Wyką. Para doczekała się dwóch synów. Na początku tego roku ogłosili jednak, że podjęli decyzję o rozstaniu. Teraz fani dopatrzyli się, że Maciej wyraźnie schudł, co bardzo ich zaniepokoiło. Swoimi obawami dzielili się w komentarzach na instagramowym profilu aktora.

Co się dzieje z Maciejem Zakościelnym?

"Jak zdrowie?; Chyba nowa dieta bo chudziutki pan; Czy pan choruje na coś poważniejszego" - dopytywali internauci.

Zakościelny konsekwentnie nie odnosił się do komentarzy na temat zmian swojej sylwetki. Zrobił to dopiero teraz w wywiadzie dla serwisu "Złota Scena".

"Bardzo dobrze się czuję. Robię Intermittent Fasting, czyli post przerywany" - wyjaśnił.

Na czym polega post przerywany?

To popularny rodzaj diety polegający na jedzeniu wyłącznie w określonych oknach czasowych. Na przykład od 10 do 18. Stosuje go wiele gwiazd z Polski i zagranicy, w tym Jennifer Aniston czy Reese Witherspoon.