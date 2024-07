Aldona Orman kilka miesięcy temu prosto z plany serialu trafiła do szpitala. Okazało się, że gwiazda "Klanu" otarła się o śmierć. Pękł jej tętniak w mózgu. Aktorka przeszła już dwie operacje, teraz zdecydowała się na trzecią. Wszystko po to, by usunąć czwartego tętniaka. Co napisała swoim fanom?