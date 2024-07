Pogrzeb mamy Moniki Richardson odbył się kilka dni temu w jednym z wrocławskich kościołów. Jak donosi portal Shownews.pl u boku byłej dziennikarki TVP zabrakło jej ukochanego, czyli Artura. Niedawno Richardson pochwaliła się w sieci, że świętowała pół roku związku.

Ukochany dziennikarki był w przeszłości zamieszany m.in. w przemyt papierosów i wyłudzenia VAT-u. Przebywał w więzieniu a na koncie ma nowe wyroki. Obecnie czeka na decyzję sądu o odroczenie wykonania kary trzech lat pozbawienia wolności.

Monika Richardson znowu jest singielką?

Jak ustalił portal ShowNews, romans dziennikarki już się zakończył.Monika i Artur pokłócili się miesiąc temu. Wyrzuciła jego szczoteczkę do zębów i torbę z rzeczami do treningów na klatkę schodową. Monika wróciła do swojego byłego partnera, Konrada Wojterkowskiego- mówi znajoma dziennikarki w rozmowie z portalem.

Z byłym partnerem Monika Richardson rozstała się w maju ubiegłego roku. Biznesmen nie ukrywał powodów rozpadu związku. Od początku mieliśmy świadomość, że posklejanie naszych trudnych osobowości na "do końca" życia będzie graniczyło z cudem. Moja skomplikowana sytuacja finansowa z bagażem braku gotówki czasem nawet "na bilet tramwajowy", na pewno nie pomogła. Nie walczymy ze sobą i nie "drzemy kotów". Wręcz przeciwnie: możemy na siebie liczyć i tak jak połączyło nas uczucie, tak łączy nas przyjaźń i ta na pewno możliwa jest na zawsze - pisał w mediach społecznościowych.

Były partner dziennikarki zabrał głos

Czy prawdą jest, że para wróciła do siebie? Shownews.pl skontaktował się z Konradem Wojterkowskim. Ten powiedział, że nie poznał nowego partnera swojej byłej ukochanej. Dodał, że z Moniką nigdy nie był zaręczony. Wyjaśnił, że zdarzało mu się prostować nieprawdziwe informacje na ich temat.

Prawdą jest, że Monika pożyczała mi niewielkie kwoty, ale wszystkie oddałem i ani złotówki nie jestem jej już winien. Resztę z długów - szacunkowo 100 milionów - staram się rozliczać sukcesywnie. Muszę po prostu zarobić te pieniądze, ale liczę, że zarobię dużo więcej. Buduję sieć stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, która jest obecnie moim kluczowym projektem biznesowym. Na początku w Polsce, ale docelowo w całej Europie. Z Moniką nie widzieliśmy się wiele miesięcy, ale wie, że zawsze może na mnie liczyć - powiedział Wojterkowski.