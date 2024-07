Księżna Kate w niedzielę 14 lipca po raz drugi w tym roku pokazała się publicznie. Po raz pierwszy pokazała się w czerwcu na Trooping the Color. Żona następcy tronu ma poważne problemy ze zdrowiem. W styczniu przeszła operację w obrębie jamy brzusznej, a podczas badań okazało się, że ma nowotwór. Żona księcia Williama w specjalnie nagranym filmie przekazała, że poddała się leczeniu. Rodzina królewska nie ujawniła jednak więcej szczegółów. Księżna Kate wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków. Najwyraźniej powoli do swoich aktywności wraca.

Księżna Kate na Wimbledonie

Księżna Kate w niedzielę wybrała się na finał Wimbledonu. Gdy weszła na trybuny, tłum powitał ją owacjami na stojąco. Księżna Kate nie tylko oglądała starcie Djokovicia z Alcarazem, lecz także pojawiła się na gali wręczenia nagród. Pogawędziła wtedy ze sportowcami.

Novak Djocović o spotkaniu z księżną Kate

"Co usłyszała od Serba podczas dekoracji? "Powiedziałem księżnej, że cieszę się, że widzę ją w dobrym stanie. To bardzo ważne dla kraju i dla rodziny królewskiej. Dają dużo wsparcia temu turniejowi, jej siostra grała w tenisa przez długi czas, więc bardzo szanują, rozumieją i doceniają tę grę, jaką jest tenis. To wspaniałe, że mamy takie wsparcie od rodziny królewskiej" - powiedział Novak Djoković.

Na turnieju żona księcia Williama zjawiła się w towarzystwie siostry Pippy i córki - księżniczki Charlotte. Udało im się także zamienić kilka słów ze zwycięzcą Wimbledonu Carlosem Alcarazem.