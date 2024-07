Thriller erotyczny z 1992 roku w reżyserii Paula Verhoevena zrobił z Sharon Stone gwiazdę. Film wywołam sensacje i oburzenie. Stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów 1992 roku. Publiczność tłumnie chodziła do kin, by go oglądać.

Reklama

O czym jest "Nagi instynkt"?

Za rolę w "Nagim instynkcie" Sharon Stone dostała nominacje do Złotego Globu i Saturna. W "Nagim instynkcie" policjant Nick Curran (Michal Douglas) prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa byłego gwiazdora rocka. Główną podejrzaną jest trzydziestoletnia kochanka zamordowanego, Catherine Tramell. Jest wyzwolona seksualnie, zabójczo piękna i piekielnie inteligentna. Między Nickiem i Catherine toczy się bardzo niebezpieczna, skomplikowana gra.

Kontrowersyjna scena w "Nagim instynkcie"

W "Nagim instynkcie" jest skandalizująca scena przesłuchania głównej bohaterki. Jak napisała aktorka w swoje biografii, reżyser kazał jej zdjąć majtki, bo - jak zapewniał, że kamera nie uchwyci jej nagości. "Nic nie widzimy, musisz zdjąć majtki tylko dlatego, że odbijają światło"- powiedział na planie. Po zobaczeniu sceny, w której widać jej nagie krocze, aktorka miała dać w twarz Paulowi Verhoevenowi, a następnie zadzwonić do swojego prawnika. Choć scena została nakręcona w sposób nielegalny, aktorka zgodziła się, aby zachować ją w filmie, bo miała "wzbogacać historię i jej postać".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sharon Stone odtwarza kultową scenę

Na Instagramie Sharon Stone zamieściła teraz zdjęcie, na którym odtwarza kultową scenę przesłuchania z "Nagiego Instynktu". 66-letnia aktorka siedzi na krześle w koronkowej, różowej bieliźnie, w charakterystycznej pozie ze skrzyżowanymi nogami. W komentarzach pojawiły się słowa krytyki, mówiące, żeby aktorka "się nie ośmieszała". Nie brakuje jednak pozytywnych reakcji fanów. "To jest to, co chcemy widzieć więcej, kobiety w pewnym wieku odważne i śmiałe" - napisała jedna z internautek.

Kłopot Sharon Stone

haron Stone w 2001 r. doznała udaru krwotocznego - pękła jej tętnica kręgowa, wskutek czego doszło do krwawienia do mózgu. Lekarze dawali jej niewielkie szanse na przeżycie. Aktorka musiała poddać się długiej i bolesnej rekonwalescencji. W wywiadzie dla "Hollywood Reporter" zdradziła, że wiele osób wykorzystało jej trudną sytuację, w wyniku czego straciła 18 mln dolarów. Udało jej się wrócić do zdrowia i sprawności.