Daniel Olbrychski nigdy nie ukrywał swoich poglądów politycznych.

Prawdopodobnie wszyscy wiedzą, jakiego obozu byłem przeciwnikiem a kogo popierałem i aktywnie, i w mediach, debatach. Jeździłem z Adamem Michnikiem i księdzem Alfredem Wierzbickim oraz innymi wspaniałymi ludźmi i uważam 15 października za jedną z ważniejszych dat w historii Polski. Nieustępującym 4 czerwca 1989 wydarzeniem. To fundamentalne daty w historii Polski - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl.

Daniel Olbrychski wychwala Donalda Tuska

Zaznaczył przy tym, że Donalda Tuska od kilku lat a dziś jeszcze bardziej uważa "za największego polskiego, współczesnego męża stanu, miary europejskiej i światowej".

Zresztą widać, jak patrzą na niego przywódcy całego świata. Obyśmy tego nie marnowali- powiedział.

Czy żona Daniela Olbrychskiego dostała się do PE?

Daniel Olbrychski wyznał wówczas, że jego żona, czyli Krystyna Demska-Olbrychska została wydelegowana jako kandydatka na europosłankę.

Przyjęliśmy to ze zdumieniem. Startowała w wyborach samorządowych okręgu Grodzisk Mazowiecki, zdobyła taką ilość głosów, że PO postanowiło ją wystawić, a że mówi biegle w obcych językach to trzeba będzie, jeśli się dostanie, padnie na nią, czego jej bardzo życzę, to trzeba będzie przestawić nasze i zawodowe, i prywatne życie - mówił aktor.

Żartował, że jeśli żona otrzyma mandat to będzie "księciem małżonkiem". Czy Krystyna Demska-Olbrychska dostała się do europarlamentu?

Na razie Daniel Olbrychski nie będzie musiał dzielić życia między Polskę a Brukselę. Jego żona nie otrzymała mandatu z ramienia KO. Do PE z ramienia tej partii dostali się m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Magdalena Adamowicz, czy Andrzej Halicki.