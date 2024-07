Open'er Festival wystartował 3 lipca. Impreza odbywa się na terenie lotniska Kosakowo i przyciąga tłumy fanów z całej Polski. Wśród nich nie brakuje polskich celebrytów. W mediach społecznościowych można zobaczyć zdjęcia Julii "Maffashion" Kuczyńskiej, która wybrała się tam m.in. z Michaelem Danilczukiem. Nie zabrakło też Klaudii El Dursi, która wybrała się na imprezę z synem.

Reklama

Kuba Wojewódzki na zdjęciu z synem znanej aktorki

Tym, który od lat pojawia się na Openerze jest także król TVN, czyli Kuba Wojewódzki. Furorę w sieci zrobiła nie tyle jego obecność na imprezie, co zdjęcie, jakie zamieścił na swoim Instagramie. Dziennikarz zapozował na nim z synem zmarłej kilka lat temu aktorki, czyli Anny Przybylskiej. Chodzi o Szymona Bieniuka.

Z bratem Maty, czyli moim ulubionym synem… Ani Przybylskiej - napisał Kuba Wojewódzki w swoich mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać Szymona Bieniuka, który robi zabawną minę.

Internauci dopatrzyli się podobieństwa do znanego rapera

Internauci przyznali Kubie Wojewódzkiemu rację. Również doszukali się podobieństwa do znanego rapera. "(...) Myślałam, że to Mata", "Mocne. A to nie Mata przypadkiem?", "Przez chwilę myślałem, że to Mata", "Prawie jak Taco + Mata", "Fajny chłopak. Błysk w oku po mamie" - napisali.

Czy rzeczywiście syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka jest podobny do Maty?