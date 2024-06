Marcelina Zawadzka znana jako prowadząca program "Farma" od dłuższego czasu związana jest z niemieckim przedsiębiorcą Maxem Gloecknerem. Poznali się na wakacjach w Meksyku. Obydwoje mają wspólną pasję, czyli podróże.

Marcelina Zawadzka zorganizowała baby shower

Jakiś czas temu zakochani ogłosili, że się zaręczyli. Zrobili to w Arizonie. W tegoroczny Dzień Matki Marcelina wyznała z kolei, że jest w ciąży. W miniony weekend zorganizowała baby shower. Przy okazji zdradziła płeć dziecka. Ona i jej ukochany spodziewają się synka. Na przyjęciu nie zabrakło bliskich znajomych. Wśród nich pojawili się także ci znani, ze świata gwiazd. Wśród nich byli m.in. Maffashion ze swoim synkiem, Edyta Herbuś, czy Magda Pieczonka.

Marcelina Zawadzka pochwaliła się zdjęciami z imprezy na swoim Instagramie.

Oooo Boy. Jeszcze nie pojawiłeś się na tym świecie a już zgromadziłeś tak wiele pięknych dusz i stworzyłeś tak wiele wspaniałych wspomnień. Dzięki Tobie mój maluszku, ze zmotywowałeś mnie do stworzenia tego magicznego spotkania. Wiedziałam, że mam wyjątkowych ludzi wokół siebie ale to co się wczoraj wydarzyło przeszło moje wszelkie oczekiwania. Zebrać tyle wspaniałych przyjaciół w jednym miejscu i czasie jest dla mnie ogromnym powodem do szczęścia i wdzięczności! - czytamy w zamieszczonym w sieci wpisie.

Czy Marcelina Zawadzka planuje ślub?

Marcelina i Max, choć zaręczyli się rok temu, nie wzięli jeszcze ślubu. Najwyraźniej na razie postawili na założenie rodziny. Przy okazji wpisu na temat baby shower prezenterka postanowiła odnieść się i do tej sprawy.

Gdybym wiedziała, że tak to wyjdzie zrobiłabym od razu wesele - żart. na weselu się jeszcze pobawimy i to już z Tobą - napisała pod postem z imprezy. Potwierdziła tym samym, że ślub jest w planach, ale na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy to nastąpi.