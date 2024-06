Reklama

O tym, że Ewa Bem robi przerwę w koncertach poinformował jej mąż. W rozmowie z tygodnikiem "Rewia" wyznał, że piosenkarka miała trochę problemów zdrowotnych i musi odpocząć.

Ewa Bem kilka tygodni temu odwołała występy

Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - wyznał Ryszard Sybilski. To oznacza, że Ewa Bem nie pojawi się na koncercie "In Memory Of Tina Turner" 25 maja 2024 roku w katowickim Spodku. Odwołane zostały także jej koncerty we wrześniu. Pod znakiem zapytania stoi jej występ na sierpniowym festiwalu TVN w Sopocie Top Of The Top.

Piosenkarka znana z takich hitów jak "Podaruj mi trochę słońca", czy "Moje serce to jest muzyk" została wyróżniona "Nagrodą W" podczas festiwalu Wodecki Twist, który organizowany jest ku pamięci zmarłego kilka lat temu piosenkarza Zbigniewa Wodeckiego.

Tak piosenkarka prezentowała się podczas festiwalu Wodecki Twist

To nasza upragniona laureatka, bez której nie wyobrażamy sobie historii polskiej piosenki - powiedziała, ogłaszając do kogo wędruje nagroda, Kasia Wodecka-Stubbs, dyrektor artystyczna imprezy. Ewa Bem nie odebrała statuetki osobiście, ale połączyła się z publicznością festiwalu on-line. Impreza odbyła się w Krakowie.

Nagroda jest szczególnie ważna, bo jest dla mnie wielką radością, a radości miałam przez ostatni okres trochę mało, więc tym bardziej bardzo mi się przyda - powiedziała. Uwagę zwracał wygląd Ewy Bem. Zamiast kruczoczarnych włosów na jej głowie widać było siwe, zaczesane do tyłu. Naprawdę trudno było ją rozpoznać.