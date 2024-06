W Polsce do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wybranych zostanie 53 posłów i posłanek. Wiele gwiazd przez ostatnie tygodnie zachęcało m.in. na swoich mediach społecznościowych do pójścia na wybory. Teraz same ruszyły do urn.

Reklama

"Zagłosowałem. Bo staram się być konsekwentny. Czasem niestety bardziej niż osoby, na które oddaję swój głos...Melduję z Brukseli. Wybory w drodze" - napisał na swoim Instagramie Piotr Jacoń, czyli dziennikarz TVN24.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Swój głos oddała również Olga Frycz. "Ja już, a Wy? Pięknego dnia" - napisała aktorka. Robert Stockinger również zamieścił zdjęcie z lokalu wyborczego i w żartobliwy sposób nawiązał do imprezy, która odbędzie się 18 czerwca. Chodzi o Galę Gwiazd Plejady. "A czy Ty zagłosowałeś już w plebiscycie Plejady?" - pytał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ