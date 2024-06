Janusz Rewiński odszedł 1 czerwca. Jego pożegnanie odbyło się zaś 7 czerwca. O śmierci aktora znanego z filmów "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch", czy serialu "Tygrysy Europy" poinformował jego syn Jonasz.

Janusz Rewiński mieszkał w dwóch domach

Ostatnie lata swojego życia aktor spędził z dala od ludzi. Ograniczył kontakt nawet z najbliższa rodziną. Swoje ostatnie lata życia spędził na wsi. Jak podaje "Super Express" miał do tego wspaniałe warunki. Okazuje się, że do swojej dyspozycji miał aż dwa domy. W mediach zazwyczaj pojawiała się informacja, że Janusz Rewiński zamieszkał na wsi pod Mińskiem Mazowieckim.

Tymczasem do swojej dyspozycji miał dwa domy w dwóch wsiach i ziemię. W obydwu miejscach, jak donosi "Super Express" hodował zwierzęta. Aktor nie wiedział, które miejsce bardziej mu się podoba, czy Nowodwór koło Mińska Mazowieckiego, czy oddalony o 10 km Dzielnik. Dlatego też kupił sobie posiadłości w obu wsiach.

Fanaberia "Siary" z filmu "Kiler"

W rozmowie z portalem o2.pl Michał Jarzębski, sołtys wsi Dzielnik wyznał, że przez wiele lat był prywatnym kierowcą Janusza Rewińskiego.Jak to gwiazdy, miał swoje fanaberie. Przykładowo raz powiedział: "Michał, jedziemy w góry po owce". Pojechaliśmy i kupiliśmy stado owiec - wspominał Jarzębski. W Dzielniku Rewiński nie miał typowego domu. Zrobił go przerabiając stary młyn. Miał w nim wędzarnię a nawet piec chlebowy.

Nieznana pasja Janusza Rewińskiego

Miał czas, żeby przez trzy dni rozpalać wędzarnię i wędzić boczek, aż stawał się miękki jak masło. Przeciętny człowiek nie dysponuje takim czasem - opowiada Jarzębski. Nieznaną pasją Janusza Rewińskiego było polowanie na zające. W nagonce chodził syn byłego sołtysa wsi Nowodwory. Miejscu, gdzie aktor urządził swój pierwszy dom. Na polowania zaczął jeździć już w latach 90.

Rewiński im kupował kiełbaski, skarpetki, gumowce, jak trzeba było, żeby chłopacy nie marzli. Jak to myśliwi, polowali na to, na co dostali zezwolenie - wyznał w rozmowie z o2.pl były sołtys wsi Nowodwory, Sylwester Strzelec.

Ostatnie lata życia spędził jednak w drugim domu, czyli młynie we wsi Dzielnik.