We wtorek (4 czerwca) okazało się, że Janusz Rewiński nie żyje. Aktor zmarł w wieku 74 lat. Miał na swoim koncie wiele kultowych ról. Jedną z nich była postać Stefana "Siary" Siarzewskiego, którego zagrał w filmie "Killer" i "Killer-ów 2-óch".

Dom z "Kilera" należy do rodziców znanej influencerki

W komediach tych słynny Siara mieszkał w okazałej willi. Do dziś sceny na basenie w tym domu bawią Polaków do łez. Luksusowa posiadłość to nie scenografia a prawdziwy dom Okazuje się, że należy do rodziców znanej influencerki. To rodzinny dom Mamy Ginekolog. Nicole Sochacki-Wójcicka już jakiś czas temu zdradziła tę "tajemnicę".

Tak, dom Siary to dom rodziców mamyginekolog - od kilku miesięcy, może nawet lat są domysły, czy na pewno to jest ten dom? I dziś potwierdzam, to jest ten dom - pisała na Instagramie w 2019 roku. Okazuje się, że wystrój willi to zasługa mamy Mamy Ginekolog. Kobieta pracowała wówczas jako redaktor naczelna gazety "Dom&Wnętrze". Sama Mama Ginekolog opowiedziała o znajdującym sie w willi basenie.

Cała prawda o basenie z "Kilera"

Pomyślicie sobie, że to super, jakbym miała basen w domu, to bym pływała codziennie. No więc uwierzcie mi, że ani jako dziecko, ani jako nastolatka nigdy nie pływałam tam codziennie, a raczej pływałam tam trzy razy w roku. Także basen w domu nie polecam, chyba że mieszkacie w Miami i macie go przed domem - wyjaśniła. Mama Ginekolog. Jej rodzice do tej pory mieszkają w tym domu.