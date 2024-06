Janusz Rewiński był znany m.in. z roli Siary w filmie "Kiler" oraz "Kiler-ów 2-óch" a także serialu "Tygrysy Europy". O jego śmierci poinformował jeden z synów - Jonasz. Ostatnie lata życia aktor spędził w samotności, z dala od ludzi. Tak chciał. Nie utrzymywał bliskich kontaktów nawet z rodziną i dwoma synami - Jonaszem i Aleksandrem.

Moi synowie mnie nie widzą miesiącami. Im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny- powiedział aktor w jednym z ostatnich wywiadów.

Synowie Janusza Rewińskiego to owoce związku z Iwoną Biernacką. Jonasz, który poinformował o śmierci ojca, podobnie jak Janusz Rewiński próbował swoich sił w polityce. Gdy nie wyszło, zaczął pracę w mediach. Z kolei pasją Aleksandra jest muzyka. To jej się poświęcił i odnosi sukcesy.

Starszy syn Janusza Rewińskiego pracuje w mediach

Jonasz ma 41 lat. Ukończył wydział prawa na UW oraz Wydział Prawa na University of East Anglia w Norwich. Od czasów szkolnych przezywany jest "Siarką". Kandydował w 2011 roku z warszawskiej listy PiS do Sejmu. Podczas kampanii mówił przede wszystkim o walce z nepotyzmem i zrobieniu porządków w polskim prawie. Zrobiło się o nim głośno, gdy skomentował wybór Nergala na trenera "The Voice of Poland".

Jeżeli Nergal sprawdzi się jako juror i nie będzie wykorzystywał swojej obecności w mediach publicznych do wypowiadania się w sposób rażąco obraźliwy, to niech tam sobie będzie- powiedział wówczas. Od 2016 roku Jonasz Rewiński pracował w TV Republika. Wraz z Antonim Trzmielem prowadził program "Blogosfera". W styczniu 2018 r. dołączył do zespołu TVP Info i zaczął prowadzić program "Minęła 20". Od listopada 2021 r. był dziennikarzem i prezenterem TVP World.

Młodszy syn Janusza Rewińskiego wybrał muzykę

Młodszy syn Aleksander Rewiński wybrał zupełnie inną drogę. Ma 33 lata i ukończył Wydział Wokalny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz studia na Mozarteum w Salzburgu. W 2017 roku zadebiutował w słynnej La Scali. Na swoim Facebooku swego czasu zamieścił wpis, w którym wyznał, że śpiewanie pomogło mu zapanować nad jąkaniem się, gdy miał 10 lat. Na jego profilu można znaleźć także plan koncertów na najbliższe miesiące.