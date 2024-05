Od kilku tygodni tematem numer jeden zarówno w brytyjskich, jak i mediach na całym świecie, jest stan zdrowia księżnej Kate. Na początku roku okazało się, że zarówno ona, jak i król Karol III zmagają się z chorobą nowotworową.

Książę William wrócił do obowiązków

Monarcha powoli wraca do swoich obowiązków. We wtorek spotkał się z pacjentami i personelem w jednym z londyńskich szpitali. Teraz jego syn, czyli książę William wziął udział w otwarciu nowej placówki James's Place w Newcastle.

To miejsce, w którym pomoc mogą znaleźć mężczyźni zmagającymi się z myślami samobójczymi. William nie tylko odwiedził placówkę, ale spotkał się też z tymi, którzy przybyli, by go zobaczyć.

Księżą William odpowiedział na pytanie dotyczące zdrowia Kate

Według informacji brytyjskiego kanału informacyjnego GB News, jedna z kobiet podczas rozmowy z księciem zapytała go o zdrowie Kate i samopoczucie dzieci.

Mogę zapytać, jak się miewają pańska żona i dzieci? - zapytała Julie.

Książę William nie stronił od odpowiedzi.

Wszystko w porządku, dziękuję. Tak, mamy się dobrze - stwierdził.