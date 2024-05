Dorota i Waldemar poznali się w 10. edycji show "Rolnik szuka żony". Obydwoje chętnie udzielają się w mediach społecznościowych i komentują w mediach to, co wydarzyło się w programie.

Reklama

Jeszcze kilka tygodni temu media rozpisywały się o tym, że obydwoje nie są już parą. Powodem miał być wpis Doroty, który zamieściła w sieci. Plotki o jej rozstaniu z Waldemarem miała też podsycać była partnerka rolnika.

Reklama

Waldemar i Dorota zostaną rodzicami. Chłopiec czy dziewczynka?

Okazuje się, że to tylko pogłoski. Zakochani nie tylko wciąż są razem, ale mają też powody do radości. Już niebawem ich rodzina się powiększy. Waldemar opublikował w mediach społecznościowych filmik, na którym wraz z Dorotą otoczeni bliskimi, wyznają, że spełnili swoje wielkie marzenie o powiększeniu rodziny. Przy okazji zdradzili płeć dziewczynki.

Kochani. Wśród sprzyjających okoliczności przyrody oraz towarzystwa naszych wspaniałych przyjaciół pragniemy podzielić się z wami cudowną nowiną. Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ spodziewamy się wymarzonej córeczki - powiedzieli.

Internauci gratulują Dorocie i Waldemarowi z "Rolnik szuka żony"

Internauci od razu pospieszyli z gratulacjami.

Gratulacje, wspaniała wiadomość, widać Was miłość ponad wszystko; Dbajcie o to, co stworzyliście, a Maleństwo niech rośnie zdrowo!; Gratulacje. Dużo zdrówka i siły dla Dorotki. A dla całej rodzinki dużo miłości; A to niespodzianka; Gratulacje! Piękna energia od Was bije! Dużo zdrówka dla przyszłych rodziców; Oczy mi się pocą. Gratulacje - pisali.