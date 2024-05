Tegoroczny Polsat Hit Festiwal nie przypadł do gustu widzom i internautom. Krytykowali zarówno występy, jak i dobór piosenek, które śpiewali.

Choć wydawać, by się mogło, że ostatni koncert, który poświęcony był Zbigniewowi Wodeckiemu uratuje tę imprezę, tak się nie stało. Widzowie to właśnie ten skrytykowali najbardziej. Byli oburzeni tym, co zobaczyli i co usłyszeli.

Reklama

Internauci krytykują koncert na Polsat Hit Festiwalu

Reklama

"Wodecki Twist" to koncert przygotowany w oparciu o projekt "Wodecki/Pater". Wystąpili w nim m.in. Natalia i Paulina Przybysz, Wiktor Waligóra, Wiktor Dyduła, Dawid Tyszkowski czy Piotr Odoszewski. Niestety ich wykonania nie przypadły widzom do gustu.

To wyglądało jak zemsta Polsatu na Wodeckim. Ciekawe czym wam tak podpadł; Co wy najlepszego zrobiliście z piosenkami Pana Wodeckiego? Nie mogę tego słuchać; Pan Waligóra powinien zapłacić jakąś karę za swój występ. Język polski, język trudny - pisali.

"Wodecki Twist" na Polsat Hit Festiwal. Padły słowa o profanacji

Niektórzy pisali wprost o "profanacji".

Dno i metr mułu. To była obraza wielkiego artysty. Za takie coś wszyscy "artyści" powinni dostać bana na koncerty telewizyjne. Profanacja ś.p. Pana Zbyszka! Wstyd - czytamy.

No...przykro było słuchać. A i patrzeć też momentami. Dziwni Ci młodzi "artyści" Dziwny Polsat. Dziwna publiczność - krytykowali internauci.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ