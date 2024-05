W czwartkowy poranek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był gościem w programie "Gość Radia Zet". Gospodarz, którym był Bogdan Rymanowski w pewnym momencie rozmowy postanowił zadać politykowi pytanie od słuchacza.

Zabawna sytuacja podczas rozmowy Rymanowskiego z Gawkowskim

W tym momencie nie obyło się bez zabawnej sytuacji. Obydwaj panowie wybuchli śmiechem i potrzebowali chwili, by się uspokoić i wrócić do dalszej rozmowy. Nagranie z tego, co wydarzyło się w studiu obiegło internet.

Twój stary… - zaczął swoją wypowiedź Bogdan Rymanowski.

Wicepremier nie mógł opanować wybuchu śmiechu

Gdy Krzysztof Gawkowski usłyszał te słowa, zrobił wielkie oczy i dopytał, czy chodzi o jego ojca. Dziennikarz pospieszył wyjaśnić, że nie chodzi o ojca wicepremiera, ale pseudonim słuchacza Radia Zet, który zadał pytanie.

Nie, twój stary, to jest nick naszego słuchacza. Ludzie mają fantazję - powiedział Rymanowski.

W tym momencie obydwaj wybuchnęli śmiechem i nie mogli się opanować. Rymanowskiemu udało się doczytać pytanie.

Czy planujecie, pyta "Twój stary", wprowadzić zakaz TikToka w Polsce?" – zapytał Gawkowskiego a śmiechom nie było końca.

Proszę się napić łyk wody i jedziemy z odpowiedzią – poinstruował gościa dziennikarz. Wicepremier w tym momencie zakrył twarz rękoma i nadal próbował się uspokoić.

Mój tata nie żyje – stwierdził, cały czas się śmiejąc. Po chwili opanował emocje i wrócił do dalszej części rozmowy, odpowiadając na zadane przez internautę pytanie.