Oskar Szafarowicz, który jest młodym działaczem PiS celebrował ostatnio urodziny swojej mamy. Kobieta skończyła właśnie 45 lat.

Młody działacz PiS świętuje urodziny mamy

Z tej okazji jej syn postanowił zamieścić na platformie X zdjęcie tortu przygotowanego dla mamy. "Świętujemy. Każdemu życzę takiej cudownej Mamy jak moja" - napisał Oskar.

Internauci pospieszyli z urodzinowymi życzeniami w komentarzach. Nie zabrakło jednak i złośliwych wpisów.

"Najlepsze życzenia! Małe pytanko przy okazji: dlaczego przyozdobił Pan tort prętem zbrojeniowym?" - pytał Marek Wróbel.

Oskar Szafarowicz pokazał zdjęcie mamy

"Niestety ów przedmiot to osobliwy pomysł mojego taty, by dołożyć zimne ognie do tortu - podpalony ów 'pręt' wyglądał całkiem zjawiskowo" - odpisał Szafarowicz.

Młody działacz PiS pod wpis o urodzinach mamy zamieścił również dwa zdjęcia ze swoją rodzicielką. Internauci nie mogli uwierzyć, że dzieli ich 22 lat różnicy wieku. Stwierdzili, że kobieta wygląda raczej jak siostra Szafarowicza.

Wyglądacie jak Rodzeństwo; To mama czy siostra?; Mama jak siostra! Pozdrowienia dla Mamy!; Ale masz młodą mamę! I ładną- komentowali.