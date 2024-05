Księżna Kate na początku tego roku przeszła operację brzucha. Potem ogłosiła, że zmaga się z rakiem i poddawana jest chemioterapii. Podziękowała za słowa wsparcia.

Księżna nie pojawia się publicznie i odpoczywa z dala od Londynu. Ostatnio jej mąż, czyli książę William został zapytany przez jedną z poddanych o to, jak się miewa jego żona. Odpowiedział, że "dobrze". O tym, że sytuacja poprawia się mogą też świadczyć ostatnie doniesienia ekspertów.

Reklama

Eksperci oceniają sytuację ws. zdrowia księżnej Kate

Mimo, że księżna dba o prywatność i nie ujawnia szczegółów leczenia, coraz więcej sygnałów przemawia za tym, że jej powrót do zdrowia przebiega pomyślnie.

Reklama

Brak wiadomości to dobra wiadomość - mówi ekspert ds. royalsów Phil Dampier.

Zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt. Niedawno Pałac Kensington ogłosił, że książę William weźmie udział w dwóch publicznych wydarzeniach. To wiąże się z tym, że będzie nieobecny w Windsorze przez jedną noc. W rozmowie z Fabulous Digital Phil Dampier zwraca uwagę, że może być to pozytywnym sygnałem, który świadczyć może o tym, że stan zdrowia Kate poprawia się.

Kate chciała zachować prywatność w zakresie diagnozy i leczenia raka i wszyscy to szanują. Mam nadzieję, że brak wiadomości to dobra wiadomość i podobnie jak król, wszyscy mamy nadzieję, że księżna Kate wróci do zdrowia - mówi ekspert.