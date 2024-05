Andrzej Rosiewicz to artysta znany z takich przebojów jak "Najwięcej witaminy", czy "Chłopcy radarowcy". Już niebawem, bo 1 czerwca, artysta skończy 80 lat. Okazuje się, że Rosiewicz musiał poddać się poważnej operacji.

Jakiej operacji poddał się Andrzej Rosiewicz?

Zabieg był niezbędny, by mógł dalej występować na scenie i cieszyć publiczność swoimi występami. Andrzej Rosiewicz poddał się wymianie stawu biodrowego. Operacja zakończyła się sukcesem.

W rozmowie z portalem Shownews.pl piosenkarz wyznał, kto pomaga mu w dochodzeniu do siebie i rehabilitacji, której musiał się poddać.

Donoszę państwu życzliwie, że posiadamy osiem kotów. Rasowych. Rasa górska - dachowce. Jednego nawet nauczyłem stepować: nazywa się Bojkot, a po polsku Deptuła. Przychodzi do mnie, depcze mnie po stopach i chce, żebym go uczył stepować. Chyba tak zrobię, będzie to jedyny stepujący kot na świecie - stwierdza Rosiewicz.

Gdzie odbył się zabieg, który przeszedł Andrzej Rosiewicz?

Operacja odbyła się w warszawskim szpitalu MSWiA przy Wołoskiej. Artystą opiekował się profesor Ireneusz Kotela.

Przemawiam do Państwa z okazji założenia złotej klamki, która otwiera drzwi do nowej, młodzieżowej kariery estradowej. W tym roku będziemy obchodzili olimpiadę w Paryżu, w związku z tym łapię olimpijską formę, czego i państwu życzę - mówi w rozmowie z Shownews.pl Rosiewicz.

"Złotą klamką" artysta nazywa platynowy staw biodrowy, który wszczepiono mu podczas operacji. Andrzej Rosiewicz zapowiada, że z nowym biodrem zamierza świętować swoje okrągłe urodziny.