Jakub Tolak przez dekadę wcielał się w postać Daniela Rossa, syna Moniki Ross, granej przez Izabelę Trojanowską w telenoweli "Klan". Kiedy odszedł z produkcji występował m.in. w "Barwach szczęścia". Wziął także udział w programie "Jak oni śpiewają".

Na co choruje Jakub Tolak znany z "Klanu"?

W pewnym momencie aktor postanowił zmienić swoje życie. Jakub Tolak wraz z partnerką Zofią Samsel zakupił i wyremontował kampera.

Pojazd stał się nie tylko środkiem transportu, ale też domem. Obydwoje wyruszyli w podróż po różnych krajach. Swoje eskapady relacjonowali w sieci. Zrobili sobie półroczną przerwę, gdy na świat przyszła ich córka.

Niestety jakiś czas temu cała rodzina musiała wrócić do Polski. Powodem jest choroba Jakuba Tolaka. Aktor od wielu lat zmaga się z tętniakiem aorty i wadą zastawki.

Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest. [...] Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić - mówił swego czasu.

Dlaczego operacja Jakuba Tolaka została odwołana?

Operacja miała odbyć się w maju. Niestety lekarze nie podjęli się wykonania zabiegu. Powód? Infekcja wirusowa. O tym fakcie aktor i jego żona poinformowali na Instagramie.

"Donosimy, że leczymy się w domu. Hipolinka (pies - przyp. red.) wspiera dzielnie" - czytamy we wpisie.