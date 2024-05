RYAN GOSLING – NIE TYLKO KEN

Bezpłatna platforma streamingowa ARTE.tv przestawia zabawny i zaskakujący portret aktora, który występem w głośnym filmie "Barbie" podbił serca widzów na całym świecie, a także ugruntował swoją opinię amanta i symbolu seksu.

Ale kariera Goslinga zaczęła się dużo wcześniej. Wspomnieć tu warto chociażby słynną scenę z filmu "Pamiętnik" z 2004 roku, za którą otrzymał MTV Best Kiss Award. W 2011 roku zdobył uznanie publiczności i krytyków dzięki trzem tytułom "Drive", "Idy marcowe" i "Kocha, lubi, szanuje". Po tym trzecim okrzyknięto go dżentelmenem Hollywood, ikoną męskości i popkultury.

Zazdrośni twierdzą, że sukces zyskał tylko dzięki muskulaturze i ładnej buzi. Czy jeden z największych amantów amerykańskiej fabryki snów sławę zawdzięcza aparycji, czy talentowi i dobrej grze aktorskiej? Jak jest naprawdę? Ryan Gosling wielokrotnie nominowany był do Oscara, zdobył Złoty Glob, sprawdził się także jako reżyser. Niejednokrotnie dowiódł, że potrafi sprostać najbardziej wymagającym kreacjom, od poważnych, przez romantyczne, po zabawne. Nigdy nie chciał być aktorem jednej roli, nigdy też nie robił tego, czego od niego oczekiwano.

W dokumencie "Ryan Gosling – nie tylko Ken" dostępnym pod TYM LINKIEM mamy okazję poznać człowieka, który choć podbił internet utworem "I'm just Ken", to nie daje się łatwo zaszufladkować.

MARLON BRANDO – AKTOR I NAUKOWIEC

Ale to nie wszystko, co ARTE.tv ma do zaoferowania w aspekcie portretów męskich ikon Hollywoodu. Marlon Brando jest jednym z najsłynniejszych aktorów XX wieku. Jego role w "Czasie apokalipsy" i "Ojcu chrzestnym" pozostają niezapomniane i przeszły do historii kina. Angażował się też w amerykański ruch na rzecz praw obywatelskich, m.in. w 1973 roku nie odebrał Oscara, manifestując tym samym swój sprzeciw wobec dyskryminacji Indian. Jednak, co ciekawe, wielką miłością Brando nie było aktorstwo, a nauka. W 1966 roku nabył wyspę Tetiaroa na Morzu Południowym, by stworzyć tam laboratorium w celu opracowania wyjątkowego modelu ekologicznego. Oprócz prowadzenia badań planował założenie rezerwatu morskiego, a nawet hotelu. Brando odczuwał wielki głód wiedzy: pragnął zrozumieć mechanikę świata, pochodzenie ludzkiej motywacji. Poszukiwał prawdy. Niestety zawód aktora i naukowa pasja zostawiły gdzieś na boku życie prywatne aktora. Nigdy nie potrafił odegrać roli, o której zawsze marzył – dobrego ojca. Nie umiał stworzyć prawdziwego, pełnego miłości domu ani uszczęśliwić swoich dzieci. Utrata rodziny odebrała mu naukową pasję i przestał pojawiać się na Tetiaroa. Jego raj został utracony. ARTE.tv w dokumencie "Marlon Brando – W raju" dostępnym pod TYM LINKIEM prezentuje tę niebanalną postać.

JOAQUIN PHOENIX – AKTOR SKRAJNOŚCI

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Brzmi znajomo? W 2020 Joaquin Phoenix dostał Oscara za rolę Jokera. I choć wielu znakomitych aktorów przed nim wcielało się w tę postać, to właśnie jego kreacja zostanie w naszych głowach na zawsze. Mroczna, niepokojąca i niejednoznaczna. Rola wymagająca i wyczerpująca nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Phoenix w wywiadach deklarował, że kocha tę rolę i nienawidzi jej jednocześnie. W tym roku ponownie wcieli się w Jokera, tym razem u boku Lady Gagi jako Harley Quinn w długo wyczekiwanej kontynuacji nokturnowego hitu Todda Phillipsa. Tym razem para przestępców będzie próbowała uciec z zakładu psychiatrycznego Arkham, niosąc za sobą zniszczenie. Przed widzami jedyny w swoim rodzaju burzliwy romans i akcja pełna szaleństwa oraz niebezpieczeństw. Joaquin Phoenix wciela się w postaci trudne, skrajne i niezwykle wyraziste, jak Napoleone czy cesarz Kommodus z "Gladiatora", zaś od 12 maja pod TYM LINKIEM będzie można zobaczyć gwiazdora w dokumencie o nim samym - "aktorze skrajności".