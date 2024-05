Trwa długi, ciepły majowy przedłużony weekend. Co robią gwiazdy? Na przykład Maciej Orłoś wybrał się z ukochaną do Grecji, a Krzysztof Ibisz i Monika Olejnik zostali w Polsce. Zobaczcie, gdzie wypoczywają gwiazdy. Przecież majówka to małe wakacje.