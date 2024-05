Marianna Schreiber zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Zainteresowanie nią było spotęgowane faktem, że jest żoną polityka PiS, Łukasza Schreibera. Potem Marianna zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych i m.in. weszła do świata freak fightów. Niedawno głośno było o jej rozstaniu z mężem. Teraz Marianna Schreiber zamieściła wpis, który oburzył część jej followersów.

Reklama

Zakopiańska majówka Marianny Schreiber

Marianna Schreiber na majówkę pojechała do Zakopanego. Celebrytka wybrała się na mszę, co zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Dodała zdjęcie w góralskim stroju i zapozowała na tle ołtarza. "3 maja jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski, ale pamiętając o tych chwalebnych chwilach naszego dziedzictwa - nie możemy zapomnieć o doniosłej roli Kościoła katolickiego w kształtowaniu się naszej tożsamości narodowej" - napisała Schreiber. Dodała, że mimo różnych poglądów ludzie powinni mieć szacunek do Kościoła i księży, którzy w ciężkich czasach jednoczyli naród. "Właśnie w intencji naszej ojczyzny modliłam się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem" - czytamy w opisie.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Internauci o zdjęciu Marianny Schreiber

Zdjęcie Marianny Schreiber wzbudziło kontrowersje. Internauci zwrócili uwagę na to, co ubrała celebrytka. "Przepraszam, pani Marianno, ale czy tym strojem nie zawłaszcza pani kultury góralskiej, sama nie będąc góralką?: Prawdziwa góralka by nie poszła w takim stroju; W takiej krótkiej spódnicy do kościoła? No bez przesady"- pisali. Schreiber zamieściła ten sam post na platformie X i na Instagramie. Głos zabrała też katolicka influencerka "Najjjka". "Nawet ja bym sobie takiego zdjęcia w kościele nie zrobiła. Moim zdaniem to nie jest na miejscu. Rozumiem zrobić zdjęcie samego ołtarza, ale nie siebie pozując" - napisała.