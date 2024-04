Kochany Gdańsku! Tak bardzo się cieszyłem na nasze spotkanie! Tymczasem padłem. Ściskam Was mocno z SOR-u! Przepraszam i do zobaczenia za miesiąc w innym terminie - napisał na Instagramie, jak podaje "Super Express" Maciej Stuhr. Aktor nie napisał, co się wydarzyło, że wylądował w szpitalu.

Stuhr miał dziś wystąpić w Gdańsku

Maciej Stuhr miał dziś zaplanowany swój stand-upowy występ w centrum kultury Stary Melanż w Gdańsku.