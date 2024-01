Katarzyna Błażejewska-Stuhr jest dietetyczką. Wypowiada się jednak nie tylko na tematy związane ze zdrowiem i sposobem odżywiania. Angażuje się również w sprawy ważne społecznie, takie, które prowokują do dyskusji. Niedawno żona Macieja Stuhra wywołała burzę, nawiązując ironicznie do wypowiedzi żony Macieja Wąsika, Romy Wąsik o tym, że nie radzi sobie z prostymi czynnościami w domu, gdy mąż jest w areszcie.

Teraz Katarzyna Błażejewska-Stuhr zabrała głos ws. zdrowotnych konsekwencji głodówki, którą prowadził w areszcie Mariusz Kamiński. Polityk wyszedł już na wolność, po ułaskawieniu przez prezydenta, tak samo jak Maciej Wąsik.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr o głodówce Kamińskiego: Narażam się na kolejne wyzwiska

Narażam się na kolejne wyzwiska ze strony wyborców PiS, ale jako dietetyk kliniczny muszę - napisała dietetyczka na swoim InstaStrories.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr odniosła się do informacji, które podawał w mediach społecznościowych Kacper Kamiński, syn polityka PiS. "Sonda nosowo-żołądkowa to najbardziej fizjologiczna metoda dokarmiania (dla osób, które drogą doustną nie przyjmują wystarczającej ilości pożywienia). Dożylnie (kroplówką) podaje się niewielkie ilości glukozy i mikroelementów, ale nie można pacjenta karmić" - stwierdziła. Następnie żona Macieja Stuhra przystąpiła do tłumaczenia, co dzieje się w organizmie.

Głodówka niebezpieczna dla osób starszych

Katarzyna Błażejewska-Stuhr napisała też, jakie mogą być konsekwencje głodówki.

"Jeżeli pan Kamiński nie je od kilkunastu dni, a nie miał dużych rezerw, to zaczyna u niego dochodzić do poważnych zmian metabolicznych. Potrzebuje on nie tylko kilkuset kcal z glukozy, ale przede wszystkim białek – inaczej jego ciało zacznie zużywać własne mięśnie (co prawdopodobnie już się dzieje). Zanik mięśni oddechowych na przykład staje się przyczyną wystąpienia zapalenia płuc. Nikt chyba nie życzy tego osłabionemu, zestresowanemu politykowi. I zupełnie serio, takie niedożywienie - częściej szpitalne - nie z powodu protestów głodowych – jest przyczyną śmierci osób starszych" - tłumaczyła.