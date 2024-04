Na początku kwietnia dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska opublikowała w sieci poruszający wpis. Opowiedziała, że poddała się rezonansowi magnetycznemu, w wyniku którego wykryto u niej guza mózgu, który usadowił się blisko aparatu mowy. Zrobiono jej operację i wraca do zdrowia.

"Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie" - napisała. Zaapelowała przy tym do swoich fanów, by nie lekceważyli żadnych dolegliwości i regularnie się badali.

"Czego się nauczyłam? Że trzeba ufać, bardziej niż ufałam. Że kocham jeszcze mocniej tych, których mam. Że każdy z nas jest taki sam w obliczu choroby. Że ciesz się Krynia jeszcze bardziej po 21 marca - bo to Twoje drugie urodziny. Że wierzę, tak jak wierzyłam. Że Bliskich mam na medal. Że jestem szczęściarą" - czytamy w jej wpisie.

Joanna Kryńska nabiera teraz sił u boku narzeczonego, trenera akademii piłkarskiej, znanego z anteny Canal+ Grzegorza "Gabora" Jędrzejewskiego. Jak poinformowali prowadzący piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN", 26 kwietnia Kryńska obchodzi urodziny.

Urodzinowa niespodzianka dla Joanny Kryńskiej

Joasia Kryńska jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym postanowiliśmy dzisiaj jej sprawić niespodziankę i w pewnych konszachtach z jej bliskimi mamy nadzieję, że ta niespodzianka się nam uda - oznajmiła widzom Dorota Wellman.

Reporter programu, Piotr Wojtasik ,odwiedził redakcyjną koleżankę w hotelowej restauracji w Cisiu. Kompletnie zdezorientowana solenizantka otrzymała z jego rąk przepiękny bukiet tulipanów. Wyraźnie przejęta prezenterka newsowa nie była w stanie powstrzymać łez wzruszenia.

Pierwszy raz mi odebrało mowę. Nie wiem, co mam powiedzieć. (...) Jestem bardzo wzruszona, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Zastanawiam się, czy dobrze się ubrałam, czy się umalowałam, czy mówię do rzeczy. Nie mogę doczekać się spotkania z wami w dobrej, świetnej formie - powiedziała do kamery Joanna Kryńska.

Z myślą o dziennikarce zorganizowano flash mob. Wzięli w nim udział wszyscy goście restauracji obecni przy sąsiednich stolikach. Wspólnie zaśpiewali świeżo upieczonej 44-latce przebój z finałowej sceny filmu "Dirty Dancing".

Niezręczne pytanie reportera

Towarzyszący solenizantce Piotr Wojtasik niezbyt precyzyjnie sformułował pytanie. Ty myślisz, że to jest koniec? - wypalił reporter.

Joanna Kryńska nie wiedziała, co odpowiedzieć. Wysłannik "Dzień Dobry TVN" szybko jednak się poprawił i powiedział, że mu o "koniec niespodzianek".